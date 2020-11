Chávez Jr. bajó su pelea con el argentino Masseroni a cuatro días del combate: los polémicos motivos y quién es su nuevo rival

El anuncio de la pelea entre Chávez Jr. y Nicolás Masseroni, que finalmente fue cancelado

Una nueva polémica se generó en torno a Julio César Chávez Junior. El hijo de la leyenda del boxeo mexicano bajó del ring al argentino Nicolás Bam Bam Masseroni a cuatro días de su pelea en Culiacán y confirmó un nuevo rival: el ecuatoriano Boston Jeyson Minda. La decisión de Chávez Jr. tomó por sorpresa a todos, ya que el combate estaba programado para este viernes 27 de noviembre en el gimnasio del Parque Revolución de Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, la velada no se cancela y habrá nuevo oponente.

Por supuesto, hay acusaciones de ambos bandos. El mexicano dijo que nunca estuvo confirmada su pelea con Bam Bam Masseroni, pese a que brindó varias conferencias de prensa junto al afiche de la pelea y acusó al argentino de no respetar el peso acordado, que nunca llegó a comunicarlo.

“Todo sigue de igual manera. Ahí está el short con el que voy a boxear, así que nos vemos el viernes. Será contra un ecuatoriano, la pelea sigue. Siempre estuvimos listos para el cambio de rival. Hace dos o tres semanas comenté sobre el sobrepeso del rival y nunca lo di por un hecho y gracias a Dios teníamos un plan b porque sabíamos que podía suceder”, aseguró Chávez Jr. en una historia de Instagram. Y agregó: “No fue algo que nos cayera de sorpresa. El ecuatoriano no es un rival improvisado, pero lo del argentino nunca fue un hecho”.

Julio César Chávez Junior

Por el lado del oriundo de Beccar sostienen que fue Chávez Junior quien cambió las condiciones sobre la marcha, sobre el peso y la parte económica, y eso fue la gota que colmó el vaso. Desde la esquina del argentino lo acusan de tener miedo y que buscó una excusa para no pelear.

“Yo traté de cuidar tu imagen a pesar de que está bastante lastimada, pero viendo que estás mintiendo y que me decís irresponsable, una acusación totalmente falsa, me obligas a defenderme. Paso a contar que todo lo que se realizó fue con extrema desprolijidad y falta de profesionalismo”, comenzó su descargo Bam Bam.

“Desde el peso pactado, que quisiste modificar todo el tiempo, hasta la cantidad de rounds, que terminaste modificando, todo fue un desastre. Por consecuencia la palabra de Chávez Jr. para mi no vale nada. No me creerían lo que tuvimos que luchar para la negociación, jamás nos pasó algo así en nuestras vidas. Lo único que puedo pensar es que me tuviste miedo todo el tiempo. Diste muchas vueltas. Muchas”, disparó el argentino con un extenso post en Instagram.

Y agegó: “Quiero aclarar públicamente que siempre estuve cerca del peso que se pactó que era 83KG y eso jamás fue un problema. Incluso el que está fuera de categoría sos vos que vas a pelear con un pesado. Jajaja. Mandé videos de cómo iba poniéndome en peso para que estén tranquilos, pero querías que yo bajara y vos subir en el peso que te guste. Insólito. Con decirte que el contrato firmado por vos y los pasajes no llegaron nunca, hasta el sábado qué pasó, que luego de nuestro enojo decidieron mandarlo, pero con una modificación con respecto a los pasajes que fue la gota que derramo el vaso”.

Pese a ello, la pelea podría realizarse el próximo año. Esa sería la voluntad de Julio César Chávez Jr. y desde el lado de Nicolás Masseroni no habría problemas, ya que se trata del sueño de su vida, como lo manifestó Bam Bam.

“Fue todo una continua batalla, que tuvo la finalidad de intentar desestabilizarme psicológicamente, cosa que no pudieron lograr, ni lograrán. Interpreto que necesitas más tiempo y que querés hacer las cosas más seriamente, de ser así, si se hacen las cosas bien, yo estoy, siempre estoy. Yo sé que es una oportunidad gigante, pero primero está mi honor y mi dignidad. En fin, quiero que sepas que yo jamás me voy a ir a tirar en la lona a un ring, yo voy a pelear, me ganes o te gane, voy a ir a pelear, no sé en qué condiciones va a estar este peleador de Ecuador que llevas en mi reemplazo, solo te digo que cuando quieras PELEAR, estoy listo. Pero sin vueltas, sin mentiras, sin manejos sucios, pelear como dos hombres que aman este deporte tan noble como es el Boxeo, sin miedos de por medio. Te veo pronto, no te asustes, soy solo un muchacho desconocido de Argentina”, concluyó Nicolás Masseroni en un encendido e irónico post.

¿Quién es Boston Jeyson Minda?

Ecuatoriano, de 27 años y apodado el Verdugo. Nació en Quito, aunque actualmente reside en los Estados Unidos. Lleva un total de 17 peleas como profesional, con un récord de 14 victorias, dos derrotas y un empate. Las únicas caídas fueron en sus últimas tres peleas, algo que pone en duda las condiciones actuales y el nivel de Minda.

La primera derrota fue en Rusia, por KO técnico en el primer round, frente al Magomed Madiev por el título vacante Asia de peso mediano de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo). La siguiente se originó en México, en agosto de 2019, por KO ante el holandés Tyrone Spong.

En julio de 2015, Boston Jeyson Minda se coronó campeón Sudamericano de peso mediano del CMB tras vencer en Guayaquil por decisión unánime a Miguel Bustinza, un peruano que llegaba como campeón.

