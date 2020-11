El nostálgico mensaje de Javier Mascherano como ex jugador que hizo furor en las redes sociales

La foto que eligió el Jefecito para representar el momento

Vestido de jean, remera y descalzo. Los botines con tapones descansan a un costado. La mirada, melancólica, fija en el horizonte. Y un mensaje: “El primer Día del resto de mi Vida...”.

Así, después de la catarata de emociones, Javier Mascherano aceptó en sus redes sociales su condición de ex jugador. El mediocampista, de extraordinaria trayectoria tanto a nivel clubes como en la Selección (con 147 presencias, es el que más veces vistió la Albiceleste en la historia), decidió ponerle punto final a su carrera el pasado domingo, después de la derrota de Estudiantes 1-0 ante Aldosivi por la Copa de la Liga Profesional.

“He vivido mi profesión al máximo, al 100%, di lo máximo que podía. Y hoy me encuentro con que hace un tiempo que me cuesta y no quiero faltarles al respeto ni a Estudiantes, ni a mis compañeros ni a esta profesión que me ha dado todo”, se sinceró en la conferencia de prensa posterior al cotejo en el que le bajó la persiana a su etapa como futbolista a los 36 años.

Inmediatamente se dio un desfile de reconocimientos y homenajes por parte de instituciones, entrenadores y estrellas que supieron jugar junto al Jefecito, lo enfrentaron o simplemente admiraron su compromiso y liderazgo, que lo llevó a ganar 24 títulos en los diferentes clubes a los que defendió y a nivel Selección mayor y juvenil (celebró, por caso, dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos).

Desde Lionel Messi a Andrés Iniesta, pasando por el Niño Torres y Rafa Benítez, todos se quitaron el sombrero ante Masche. Uno de los últimos fue Sergio Agüero, con su habitual tono descontracturado. “Cuando alguien te pregunte qué es ser crack, decí Mascherano. Fuiste, sos y serás un grande. Un fenómeno para motivarnos dentro de la cancha y con la palabra justa fuera de ella. Lo diste todo y el fútbol te va a extrañar. Lo mejor en lo que venga, pa. #GraciasMasche”, escribió.

El mensaje del Kun Agüero para el ex mediocampista

Otras grandes figuras reaccionaron a su mensaje nostálgico del “día después”. Uno fue Cesc Fabregas, con quien el oriundo de San Lorenzo (Santa Fe) compartió plantel en Barcelona. “Muchísima suerte. Te deseo lo mejor”, rubricó. También Gary Lineker, histórico ex delantero de la selección de Inglaterra, hoy analista y fanático de Lionel Messi. “Es un día muy difícil, que tengas mucha suerte”, demostró empatía el goleador (con seis conquistas) del Mundial de México 1986, que ganó Argentina con un Maradona fuera de serie.

La publicación de Mascherano en Twitter superó los 1.700 RT y los 65.000 “Me gusta”. Mientras digiere sus primeras horas sin la responsabilidad de ir a entrenarse y de planificar el partido del fin de semana, el hombre surgido en River comienza a diseñar su futuro. ¿Como entrenador? Su representante, Walter Tamer, lo dio como un hecho. “Yo deseo que comience en un lugar donde pueda imponer su idea; donde su idea sea entendida y los conceptos sean acompañados por los jugadores. En el fútbol de Primera División de Argentina no puede ser, porque el domingo tenés que ganar. Yo deseo que le respeten el viejo y querido proyecto”, subrayó.

Antes del duelo entre Argentina y Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni, entrenador albiceleste, le tendió su mano: “Lo considero un amigo y lógicamente siempre tendrá las puertas abiertas del predio. Esto es muy prematuro, ya se verá en un futuro qué quiere hacer. Siempre hablamos y estamos en contacto porque es un amigo que me ha dado el fútbol”.

