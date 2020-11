Alerta por la crisis económica en Barcelona: del drástico recorte salarial, a la posible partida de Lionel Messi del club

Javier Tebas, presidente de la LaLiga, habló sobre la crisis económica del Barcelona y la posible salida de Lionel Messi (REUTERS)

En la industria del fútbol, la pandemia de coronavirus ha golpeado muy fuerte a nivel económico, incluso en los clubes más poderosos del planeta. De eso habló este martes Javier Tebas, presidente de La Liga, quién brindó públicamente a través de una videoconferencia las cifras y datos que reflejan la crisis económica que vive la élite del fútbol español en medio del COVID-19. Y eso le dio pie para hablar del Barcelona y una posible salida de Lionel Messi.

Tebas, de 58 años, mandamás del campeonato español desde 2013 y reelegido para un tercer mandato hasta 2024, comunicó que se redujo a la mitad el límite de coste de plantilla deportiva del club catalán: de los 671,4 millones de euros de tope que tenía la temporada pasada, pasó a 382,7 millones en esta campaña.

Según especificó el diario catalán Sport, los clubes ya conocían los topes salariales desde hace semanas, pero en las últimas horas se hicieron públicos los números y lo ocurrido con el Barcelona es lo más destacado. Si bien Real Madrid y el Blaugrana continúan en los dos primeros lugares en cuanto a topes más altos, el combinado catalán descendió al segundo lugar con un 288.712.000 menos que la temporada anterior; es decir se redujo más de un 40%.

Esta cifra repercutirá en lo que el club podrá pagar de salario a cada futbolista indefectiblemente y complicará las negociaciones con las principales estrellas, más allá de que vendió por bajo precio a muchos jugadores de contrato alto con la intención de poder adaptarse a esta nueva realidad. Sin embargo, la Liga aclara en su sitio web: “Este límite de coste de plantilla es el importe máximo que cada club/SAD puede consumir durante la temporada 2020/2021 tras el mercado de invierno, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo. Este límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones”.

El presidente de la patronal de clubes profesionales explicó que el Barcelona tenía “una estrategia financiera que permitía su funcionamiento normal sin la pandemia”, pero que la pandemia ha generado la necesidad de que reduzca masa salarial.

Con ese contexto, que se suma a la crisis deportiva del cierre del curso anterior, la continuidad de Lionel Messi es cada vez menos probable. Javier Tebas valoró ante la prensa la posibilidad de que el astro argentino emigre a otro país y opinó que el Manchester City es el único capaz de intentar su fichaje.

“El único club del que se habla para fichar a Messi es el City. Pero como el City compite fuera de las normas económicas de la UEFA, sí que me preocupa que pueda acceder a un jugador incumpliendo esas normas. No soy el único que opina así: tanto Jürgen Klopp como Mourinho han dicho lo mismo. Da la sensación de que no les afecta ni la pandemia ni la requetepandemia porque se financian de otra forma”, dijo Tebas.

Aunque tampoco cerró la puerta a otros mercados, como Italia, donde las condiciones fiscales son mejores para los futbolistas: “En Italia, por ejemplo, pese a tener una situación económica peor, tienen un régimen fiscal mucho más favorable para el jugador. Eso nos va a hacer perder competitividad. Nuestros competidores tienen mecanismos para poner en marcha beneficios fiscales y nosotros, de momento, no”.

El dirigente y su director general corporativo, José Guerra, detallaron que los clubes de LaLiga han pasado de poder gastar en salarios 2.847 millones de euros a 2.333 millones en esta campaña, una reducción de 514 millones de euros, un 18% menos. En el caso puntual del Real Madrid, ha sido del 25%: de 641 millones del curso anterior pasaron a 468,5 millones.

