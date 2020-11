Por qué se inclinó por Nico González como titular, el apoyo a Palacios por la lesión y la invitación a Mascherano: 10 frases de Scaloni

Scaloni brindó una conferencia de prensa antes que el plantel de la Selección vuele hacia Lima para enfrentarse a Perú este martes Foto: REUTERS/Amir Cohen

Luego del empate por 1-1 ante Paraguay en la Bombonera que privó al equipo de seguir como líder de estas Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni brindó la conferencia de prensa previa a lo que será el choque de la Selección ante Perú por la cuarta fecha de la clasificatoria.

Antes de que el plantel se subo al avión y viaje hacia Lima, donde se medirá ante el conjunto local mañana desde las 21.30, el entrenador habló y lo primero que hizo fue confirmar la formación de cara al choque con el elenco blanquirrojo: “En cuanto al equipo, vamos a ir con Armani; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Nico González, Lautaro Martínez y Messi”.

Nico González será titular ante Perú tras su buena actuación en el último encuentro Foto: REUTERS/Marcelo Endelli

Luego, explicó el motivo que lo llevó a inclinarse por el delantero del Stuttgart sobre Lucas Ocampos: “Creo que Nico hizo un buen partido, no teníamos dudas de lo que le podía dar al equipo. Es un chico que está en un buen momento. En la primera convocatoria nos tocó su lesión, pero recuperó el nivel. Consideramos que nos puede dar bastante en la zona de la mitad de la cancha, también tenemos a Joaquín (Correa) o el Papu (Gómez) que nos pueden dar opciones desde el banco. Esperemos que se vuelva a repetir la buena sociedad que tuvo con Lo Celso”.

Claro que esta vez, el futbolista de 21 años no se desempeñará como lateral izquierdo, sino que integrará el tridente ofensivo junto con la Pulga y el Toro. Fue así que el propio Scaloni detalló qué puede aportar el surgido de Argentinos Juniors en ese sector. “Nico nos da profundidad, tiene gol, es un chico que llega de izquierda a derecha, asiste bien, es rápido. Es un jugador bastante completo. Creemos en él y que puede hacer un buen partido. Sino, tenemos gente que está preparada y puede cambiar el partido o seguir por la misma senda si venimos bien”, señaló.

Otra de las consultas que le hicieron al estratega argentino fue por cómo recibieron desde el cuerpo técnico la confirmación de la lesión de Exequiel Palacios, que sufrió la fractura de apófisis transversas de columna lumbar y estará al menos tres meses fuera de las canchas. “Nos pegó al grupo en general. Más allá del jugador, es un chico muy querido. Por fin lo habíamos podido tener en la Selección y empezaba a tener un gran momento en su carrera. Es un jugador extraordinario y es una baja importante en el grupo. Pudimos hablar ayer, le quisimos hacer una videollamada con el grupo pero no estaba bien de animo, algo entendible porque es una lesión fastidiosa. Estamos con él para lo que necesite. Creemos que es un chico que puede dar muchísimo a la Selección y es una pena que nos tengamos que privar de él por mucho tiempo”, declaró.

Lionel Scaloni le deslizó una invitación a Mascherano, luego de que el volante haya anunciado su retiro

Además, el nacido en Pujato, Santa Fe, no dejó de mandarle un mensaje a Javier Mascherano, luego de que el volante haya anunciado su retiro del fútbol profesional a los 36 años: “Le mando un fuerte abrazo, fue un emblema del futbol argentino y deseo que a partir de ahora le vaya lo mejor posible y lo que vaya hacer lo haga con la misma pasión que cuando jugaba al fútbol”. Tras estas palabras, rápidamente le preguntaron si invitaría a quien fue su compañero durante el Mundial 2006 a formar parte de las Selecciones Nacionales. “Está de más decir que, además de haber sido compañero y haber estado con él mucho tiempo, lo considero un amigo y lógicamente siempre tendrá las puertas abiertas del predio. Esto es muy prematuro, ya se verá en un futuro qué quiere hacer. Siempre hablamos y estamos en contacto porque es un amigo que me ha dado el fútbol”, respondío.

Otras 6 frases de Scaloni:

El desempeño del equipo ante Paraguay: “En relación al partido con Ecuador, me parece que fue totalmente diferente. El segundo tiempo fue todo nuestro, lo ahogamos y Franco (Armani) no tuvo problemas. Nos faltó convertir. Este partido no tuvo nada que ver en cuanto al juego. Faltó concretar las situaciones que tenemos y tener suerte de cara al gol. Nos hubiera gustado ganar, merecimos ganar, pero no nos cambia la cabeza con respecto a Perú. Creo que hoy cualquier Selección, más una como Argentina, puede ir fuera de casa y conseguir un resultado positivo. Iremos a ganar contra Perú”.

Las variantes en el mediocampo: “Creemos que en la Selección no puede haber nada más once jugadores. En el sector izquierdo, tenemos a Exequiel, a Domínguez, al Huevo y a Lo Celso. En la mitad de la cancha, tenemos diferentes opciones. No tenemos problema en cambiarlos si vemos que están cansados, en Bolivia salieron los dos (De Paul y Paredes) y el equipo no mermó en su rendimiento. Están dando su grano de arena al equipo, por ahora están haciendo un buen papel”.

El planteo que hará ante Perú: “Mas o menos como el otro día, no va a diferir mucho. Esa es la idea que estamos planteando. Si vemos que el equipo no da buenas señales se pueden hacer variantes, pero la idea es que Messi y Lo Celso estén cerca junto a De Paul y Paredes. Creemos que puede funcionar. El otro día en el segundo tiempo hubo momentos muy buenos”.

La posición de Messi: “Creo que nosotros tenemos trabajado que si Messi se tira atrás, De Paul sube una linea y ocupa una posición más ofensiva. Hay libertad en el medio, en esas cuatro posiciones. Intentamos que esas posiciones no estén desocupadas, no es un problema. Hay veces que es positivo porque le quitas referencia al rival. En el segundo tiempo el equipo jugó bien, metió a Paraguay en su arco, solo faltó el gol. Este partido se jugó muchísimo mejor que contra Ecuador, solo faltó ganar pero es la línea a seguir”.

Su visión sobre el conflicto político en Perú: “Las imágenes de Perú no son agradables, aprovecho para mandarle un fuerte abrazo al pueblo. Nadie quiere esto, sobre todo en Sudamérica. Esperemos que pueda volver todo a la normalidad y que puedan estar todos bien tranquilos en sus casas”.

Su visión del VAR: “La sensación que a mi me da es que no hay un criterio exacto en estas cosas. Desde el punto de vista del gol, si es netamente una pelota de ataque o no, ahí es donde no puede haber ningún tipo de duda. Algunos dicen que el gol era válido porque no tiene nada que ver donde se originó el foul a cómo fue el gol. Después creo que hay invasión en el penal. Me pareció que el arbitro tardó demasiado en ver el VAR. Me preocupa que a lo mejor no queda claro el reglamento”.

