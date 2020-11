La fuerte historia detrás del rapado y el tatuaje de un león en la nuca de Sebastián Sosa, refuerzo estrella de Independiente

Sebastián Sosa explica su tatuaje en la cabeza

“El frío que paso en la pelada, no te imaginás. Y me lo transmite a todo el cuerpo”. Sebastián Sosa se toma con gracia el nuevo look que muestra en su regreso al fútbol argentino. A pocas semanas de haber sido presentado en Independiente, donde ya disputó dos encuentros en los que fue figura: la victoria ante Atlético Tucumán por la Sudamericana y frente a Central Córdoba en Santiago del Estero por la Copa de la Liga Profesional. En vísperas de la revancha con los tucumanos de esta noche, el ex arquero del Morelia mexicano contó por qué se rapó.

En una entrevista con TyC Sports, el uruguayo de 34 años reveló: “Tuve el COVID en julio y a finales de agosto se me empezó a caer el pelo demasiado. Una caída muy abrupta. Era deshinchar y quedarme con los mechones en la mano. Y de todo el cuerpo, no solo de la cabeza. Las cejas, pestañas, todo. Después, averiguando, supe que era una secuela del COVID”.

Sosa, que en Argentina también militó anteriormente en Boca, Vélez y Rosario Central, siempre mostró ser un guardameta con personalidad. Aunque a la vez había respetado su look con cresta a rajatabla. “Me quedaban algunos pocos pelos parados nomás, los de la crestita ya no estaban. Entonces decidí rapar. Siempre dije que que me quería hacer un tatuaje y como me gusta el tema de los leones, le dije a mi señora que me iba a hacer uno atrás. ‘Y bueno, dale, si querés y te bancás el dolor...’, me dijo ella. Así es la historia de este look pelado y el tatuaje que me hice”, detalló.

Sebastián Sosa usa gorro de lana en los entrenamientos por el frío que le genera estar rapado (Foto: Club Atlético Independiente)

En las redes sociales hubo cientos de comentarios por el peinado del ex Peñarol, al que asemejan con el personaje de la saga de videojuegos Hitman. Respecto al tatuaje, aseguró que no sufrió con las agujas en esa zona: “Le pregunté al tatuador si ya había empezado y ese era todo el dolor que iba a sentir y me dijo que sí. No me dolió tanto pero fueron como 6 ó 7 horas”.

Además, comentó que por la caída de sus cejas y pestañas se decidió a una solución temporal: “Para no quedar así en blanco, hay algo que llaman micropigmento y sirve para ir zafando el momento”.

De recibir cargadas de sus compañeros por mantener su eterna apariencia en la cabellera al cambio radical por una situación inesperada: “No tengo ni un tatuaje en el cuerpo y ahora se dio esta particularidad de estar pelado. Me decían que era hora de cambiarme el peinado. Tengo el león acá atrás, en el momento que crezca el pelo se tapará. En el momento en que lo quiera lucir de vuelta lo rapo y lo luzco de vuelta. Entonces me va a dar muchas opciones cuando vuelva el pelo. Si Dios quiere”.

