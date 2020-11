Diego Maradona Junior tiene coronavirus y no podrá viajar a Argentina a ver a su padre

El anuncio de Diego Jr. sobre su estado de salud (Foto: Instagram @diegomaradonajunior)

La familia Maradona continúa en estado de alerta después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido Diego Armando en la Clínica de Olivos. Sus médicos personales son optimistas respecto a su recuperación y aseguraron que todo va viento en popa, aunque en las últimas horas se confirmó otra noticia: Diego Junior contrajo coronavirus.

Así lo anunció el hijo de Cristiana Sinagra en las redes sociales: “Este período de mier... no termina. Después de la gran ansiedad por papá hoy recibimos el resultado del hisopado y lamentablemente tanto yo como Nunzia somos positivos. Somos sintomáticos y les aseguro que no es nada agradable”. El hijo del Diez no especificó qué síntomas tiene pero publicó una imagen junto a su esposa Nunzia Pennino, que también se contagió de COVID-19.

La familia Maradona Pennino vive en Italia y está conformada, además de la pareja, por sus hijos Diego Matías e India Nicole. Debido a este imprevisto Diego Jr. no podrá viajar a Argentina para reencontrarse con su padre y acompañarlo en la rehabilitación tras la operación en la cabeza.

Diego Junior y su papá, en una de sus últimas imágenes juntos

El hijo que Diego Armando reconoció hace algunos años, fruto de su relación con Cristiana Sinagra cuando jugaba en el Napoli a fines de los 80, le había dedicado un emotivo mensaje de cumpleaños a su papá el pasado 30 de octubre: “Querido papá, hoy es tu cumpleaños número 60 y te digo la verdad, me hubiera gustado pasarlo de otra manera, junto a ti divirtiéndote y olvidando este mal momento al menos por unas horas... Pero no, me encuentro aquí escribiéndote, lejos de ese abrazo tuyo que desde hace muchos años había soñado. Deseo que sonrías más que nunca, que ames sin ataduras y que seas siempre feliz. A menudo me preguntan si te he perdonado.... ¿cómo no haberlo hecho si con un abrazo lograste cancelar tanto sufrimiento? Te perdonaría mil veces más y ¿sabes por qué? Porque cada niño tiene su propio superhéroe, ¡¡¡y tú siempre has sido el mío!!! Te quiero papá”.

Diego Junior estuvo pendiente a todo momento del estado de salud de su papá, desde que el pasado viernes se decidió internar para someterse a estudios que determinaron su operación por un hematoma subdural en la cabeza. De hecho en las últimas horas le había enviado un recado antes de que pasara por el quirófano: “Tú eres fuerte, el más fuerte y estoy seguro de que todo saldrá bien”.

El mensaje de Diego Maradona Junior sobre la operación de su papá

