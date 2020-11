Tras la polémica por la localía, River le confirmó a la Liga en qué escenario recibirá a Rosario Central

Gallardo se va acostumbrando al estadio de Independiente (FotoBaires)

No fue el debut soñado para River en la Copa de la Liga Profesional, en el que fue el partido número 300 de Marcelo Gallardo al mando del equipo. Fue derrota por 3-1 contra Banfield en la primera fecha de la Zona 3 de una competición en la que buscará ponerse de pie el próximo fin de semana. Y para el compromiso ante Rosario Central el club de Núñez ya definió dónde ejercerá su localía.

Según le confirmaron a Infobae, el Millonario le informó a la Liga Profesional y la Asociación del Fútbol Argentino que el sábado 7 de noviembre recibirá al Canalla en el estadio Libertadores de América . Tal como sucedió anoche ante el Taladro, los riverplatenses le alquilarán la cancha a Independiente, escenario en el que también había actuado en sus presentaciones por Copa Libertadores ante San Pablo y Liga de Quito.

Luego de que la Liga Profesional le prohibiera a los de Gallardo utilizar el River Camp, predio de entrenamiento que la institución posee en Ezeiza, la dirigencia presidida por Rodolfo D’Onofrio se inclinó por la alternativa en Avellaneda. Ante este panorama, todo hace indicar que la del Rojo será la cancha elegida para seguir actuando en casa, siempre y cuando los días y horarios del cronograma de cada jornada lo permitan.

Como el cuadro dirigido por Lucas Pusineri recién se presentará el día lunes ante Colón de Santa Fe, no existe superposición y ambos jugarán en el mismo reducto.

River volverá a alquilarle a Independiente el estadio Libertadores de América (FotoBaires)

El Muñeco, que en la conferencia de prensa de anoche aseguró que nunca se le cruzó por la cabeza no presentar al equipo por la cuestión de la localía, expresó: “Esto nos viene bien para no desenfocarnos de lo que tenemos que pensar, que es trabajar para llegar bien a los partidos, que nada nos desenfoquen en las estupideces que hay en nuestro fútbol. No nos tienen que desenfocar las miserias propias y ajenas”.

Cabe recordar que el próximo martes 1° de diciembre River definirá su serie de octavos de final de la Libertadores ante Atlético Paranaense y es muy probable que nuevamente actúe en Avellaneda, donde registró dos victorias (las dos por el certamen internacional) y una caída hasta el momento (frente a Banfield anoche).

En lo que respecta al ámbito local, al elenco conducido por Gallardo le restan dos cotejos en condición de local (el del sábado ante Rosario Central y en la última jornada de la zona ante Godoy Cruz) y luego tendrá dos o tres encuentros más según su posición en el grupo, ya sea en la Fase Campeonato (si finaliza entre los dos primeros puestos) o la Fase Complementaria (si culmina tercero o cuarto).

SEGUÍ LEYENDO :

Banfield sorprendió a River y lo superó en el cierre de la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional

Los 300 partidos de Marcelo Gallardo en River: “No es fácil llegar a esa cifra, pero me hubiese gustado que fuera con otro resultado”

Preocupación en River: se lesionó Nacho Fernández y tuvo que ser reemplazado en la derrota del equipo de Gallardo

Santos Borré anotó con River, pica en punta como goleador de la era Gallardo y se acerca a Radamel Falcao