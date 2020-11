La importante noticia que recibió Sebastián Villa mientras se rumorea que volverá a jugar en Boca

Sebastián Villa volverá a tocar la pelota de manera oficial a la brevedad (Foto Baires)

La luz se fue encendiendo en el final del túnel de un Sebastián Villa que no juega desde marzo pasado. El colombiano sufrió el parate originado por la pandemia del coronavirus, momento en el que salió a la luz el conflicto personal con su ex pareja Daniela Cortés, quien lo denunció por violencia de género. Tras largas semanas y estudio del caso, la dirigencia de Boca y el cuerpo técnico decidieron mantenerlo entrenando junto al plantel pero excluirlo de las convocatorias oficiales. Su situación se revió y ahora estaría en condiciones de retornar. ¿Más? En las próximas horas recibirá una importante noticia.

Según pudo averiguar Infobae, el colombiano volverá a ser convocado por su seleccionado nacional de cara a la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas camino a Qatar 2022. El entrenador portugués Carlos Queiroz lo tiene en su borrador para los compromisos ante Uruguay (viernes 13/11 en Barranquilla) y Ecuador (martes 17/11 en Quito). Boca ya fue notificado y resta la publicación oficial.

El entrenador del combinado cafetero no citó a Villa para la Copa América de Brasil 2019 pero renovó su confianza pese al extenso detenimiento de su actividad. Ya lo tenía en los planes por su buen arranque con Boca en 2020 pero su situación personal y falta de rodaje lo privó de estar presente en las primeras dos jornadas de las clasificatorias, en las que los colombianos golearon 3-0 a Venezuela y rescataron un punto de su visita a Chile.

Junto al extremo de 24 años seguramente viajarán sus compatriotas Frank Fabra, Jorman Campuzano (presentes en las fechas pasadas) y Edwin Cardona, de gran vuelta con la camiseta azul y oro.

La última participación de Villa con Colombia data de marzo de 2019, meses antes de la Copa América. El ex Deportes Tolima sumó minutos en los amistosos frente a Japón (victoria 1-0) y Corea del Sur (derrota 2-1). Luego fue recortado de la lista para la competición continental.

Quien tomó la palabra en las últimas horas fue Fernando Burlando, abogado de la ex pareja del jugador. En diálogo con el programa radial “De una con Niembro” opinó sobre su posible convocatoria internacional: "Villa es convocado a la selección de Colombia y tiene un problema con Daniela. ¿Te parece que puede vivir tranquila allá? Te garantizo que no. Yo pensaba que si Daniela llega a decir que le molesta que vuelva, yo sabía cual era la actitud que iba a tomar Boca. Pero en Colombia no sé que puede pasar. Esto en Colombia nos podría traer un problema. No por Villa, pero sí por un obsecuente”.

Primero lo primero. Antes de su regreso con el seleccionado colombiano, Villa está a la expectativa de la próxima convocatoria de Miguel Ángel Russo con el Xeneize. Es que todo hace parecer que formará parte de la nómina de futbolistas que viajará a Rosario este fin de semana para visitar a Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa el próximo domingo, 21:15, por la segunda fecha de la Zona 4 de la Copa de la Liga Profesional.

El entrenador deslizó esa chance antes del triunfo ante Lanús del sábado pasado y el plan es tenerlo a tono en lo físico y futbolístico de cara a los choques con Inter de Porto Alegre por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Hubo algo fundamental para que en Boca cambiaran de parecer por su exclusión del primer equipo: el perdón público de su ex pareja, quien en las últimas semanas a través de las redes sociales habló de separar la cuestión personal de la laboral y agradeció al club de la Ribera por haberla contenido y estar preocupado por ella.

Así las cosas el director técnico boquense tendrá a disposición a todo su plantel para enfrentar a la Lepra, ya que Esteban Andrada (distensión en el sóleo izquierdo), Mauro Zárate (distensión en el isquiotibial izquierdo) y Wanchope Ábila (fatiga muscular) están en perfectas condiciones para el match.

