Las respuestas de Russo: desde la chance de que Riquelme vuelva a jugar hasta el futuro de Villa

Por primera vez desde que se declaró la pandemia, Miguel Ángel Russo brindó una conferencia de prensa presencial con los protocolos pertinentes. Fue justo antes del debut de Boca en la Copa de la Liga Profesional: este sábado por la noche visitará a Lanús por la primera fecha de la Zona 4 de la competición. Se tomó el tiempo para bromear por la posibilidad de que Juan Román Riquelme vuelva a jugar profesionalmente, algo que mencionó hace algunos días el presidente Jorge Amor Ameal, pero también de otras situaciones particulares de varios de sus dirigidos, incluido Sebastián Villa.

· JUAN ROMÁN RIQUELME

“¿Si va a volver a jugar? Tiene que entrenar mucho Riquelme, ja. Entiendo al presidente, más allá de una cuestión de deseo. Quién no quiere, a cualquier hincha de Boca y de cualquier equipo le gustaría este tipo de situaciones. Tuve la suerte de disfrutarlo como entrenador. Son situaciones que escapan a la forma y todo, pero fue una expresión del deseo del presidente y bienvenida sea, porque es el pensamiento de mucha gente de Boca. Ojalá jugadores como él podamos volver a tener y disfrutar”.

· LA SITUACIÓN DE SEBASTIÁN VILLA

“Venimos trabajando lo humano que es lo que más nos importa. Con Román y el Consejo estuvimos encima y cerca de él, a nivel humano, por fuera de lo legal y la justicia. A nosotros nos interesan las personas. Hemos trabajado, él está muy bien, esperamos que esta situación se resuelva y encontraemos el momento y la forma. Lo que más nos da motivos a nosotros es que él está muy bien y trabajó mucho. La pandemia a nosotros como club nos obligó a repensar un montón de cosas”

“Es muy fácil castigar y poner una norma pero la idea es educar y prevenir, estamos en esa etapa. Para que estas situaciones Boca no las vuelva a tener. Hay que trabajar mucho, cuidarlos y educarlos, porque vivimos en una sociedad violenta. Si algo nos sirve de esto es para enfocarnos como club en el futuro”

“¿Si va a volver a jugar partidos oficiales? Él está muy bien, esperemos que estas situaciones se resuelvan y encontremos el momento y la forma. Nos interesa más lo humano. Hubo mucho diálogo y desde el primer momento supe todo. Él sigue trabajando con el grupo de psicólogos y todo lo que requiere este tipo de situaciones en la parte humana. Sebastián entrenó siempre y si decido usarlo no difiere absolutamente nada de lo que pensamos”

· LA LESIÓN DE ESTEBAN ANDRADA

“Es precaución por la Selección y porque se nos vienen los octavos de final de la Libertadores. De pronto quizás el lunes o martes está entrenando. Son cosas que manejaremos día a día. Por eso no somos severos en decir la cantidad de días de recuperación”

La imagen de Russo en la conferencia de prensa en el mediodía (Boca oficial)

· LA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE RUSSO

“Tengo ganas de quedarme. Formalizaremos tranquilitos y de las formas que tiene el club. Oficializaremos todo de las formas y maneras que corresponden”

· EL POSIBLE REGRESO DE CRISTIAN PAVÓN

“Desconozco el tema papeles, es jugador de Boca. Si vuelve y es jugador de Boca, nos sentaremos a hablar para decidir una cosa y otra. Estamos hablando del 1° de enero. No desconozco la situación pero tenemos que tener la certeza de otras condiciones y cosas”

· EL FUTURO DE AGUSTÍN ALMENDRA

“No tuvimos mucho trato con él. Lo poco que hemos hablado fue entre él y yo. Forma parte de él y su entorno, nada más. No hay mucho más que decir”

· FRANCO SOLDANO

“Soldano juega de Soldano, no de lo que le pido yo. Fue generoso siempre en toda su carrera. Y Tevez juega de Tevez, de la forma que hablamos y buscamos. Yo respeto todas las opiniones pero uno dentro de la gran variedad de cosas que pueda tener y todo en función del equipo, busca lo mejor. Hablamos de eso (que no convierta tanto) y todo, buscamos la forma de que lo mejore y todo, estamos encima de ese tipo de cosas pero no es tampoco el problema”

