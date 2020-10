La sorprendente sentencia de Jorge Amor Ameal sobre Riquelme que ilusiona a todos los hinchas de Boca: “Está entero, quiero que juegue por los puntos"

Ameal contó que elogia la forma física de Román permanentemente para tentarlo para que vuelva a jugar y pueda retirarse por los puntos: "Tiene que ir por las provincias"

A 24 horas de la presentación del informe “Cómo recibimos el club”, mediante el cual su Comisión Directiva denunció irregularidades de la anterior gestión en Boca, Jorge Amor Ameal profundizó en la auditoría en diálogo con radio La Red. Pero más allá de la investigación, que aseguró que llevará a la Justicia, el presidente del Xeneize habló de fútbol y dejó una sentencia que sorprendió e ilusionó a todos los hinchas.

La frase que generó una revolución sentimentan el la ribera surgió cuando a Ameal le consultaron sobre las chances de que Clemente Rodríguez (hoy en Deportivo Merlo) se retire en Boca. “Yo con Clemente tengo un gran afecto, depende el Consejo de Fútbol y de nuestro técnico. Desde lo humano, es bárbaro, con la mayoría de los jugadores tengo cariño y afecto, por tantas cosas que nos han dado”, resolvió la consulta el dirigente auriazul.

Pero ante el pie, expresó un deseo y de alguna manera convocó a una campaña pública. “¿Sabés quién me gustaría que juegue? Román. Se lo digo permanentemente, no tenés que hacer una despedida, tenés que ir a todas las provincias. Clemente es un chico que nos dio muchas satisfacciones. Y Román lo hacía correr”, confesó sobre Riquelme, hoy vicepresidente y a cargo del departamento de fútbol.

“Tendríamos que levantar firmas, decirle que lo haga. Yo lo veo y le digo: '¡Qué bien que estás! Es decisión de él, necesitaríamos siete u ocho Bomboneras si aceptara”, amplió. Y comparó su caso con el de Juan Sebastián Verón, quien supo volver del retiro para jugar la Copa Libertadores. “Si hablan de Verón en Estudiantes, ¿cómo no vamos a hablar de Román en Boca? Tiene 42 años, está entero, ojalá pueda jugar por los puntos, que se retire en la cancha. Terminó siendo campeón a Argentinos. Hay que jugar en la B...”, concluyó el tópico, poniendo el tema en agenda.

En su momento, poco después de asumida la actual CD, se especuló con la posibilidad de que Riquelme jugara algún partido de la Copa Argentina, pero luego quedó descartado. Vale recordar de que el ex enganche había organizado su partido despedida para fines de 2019, y el mismo había sido postergado para 2020, luego de que anunciara su participación activa en los comicios.

OTRAS DEFINICIONES DE JORGE AMOR AMEAL

“El sorteo de la Copa Libertadores (Boca jugará contra Inter de Porto Alegre) me cayó bien, para salir campeones hay que ganarles a todos, y tenemos buen equipo. Confío mucho en nuestro plantel y en nuestro técnico; muchísimo. No se olviden de que cuando asumieron nuestro técnico, junto con Román y el Consejo de Fútbol, veíamos al campeonato muy lejos... Y salimos campeones. Todos los jugadores fueron potenciados, hay un trabajo diario. Los jugadores se tienen que convencer de que son los mejores, y eso lo transmite nuestra gente”

“No me gusta el VAR. Creo en el jugador, en la intencionalidad, no en una cámara, en que levantó un poquito la mano y en que es un penal. Me gusta la velocidad del fútbol. El VAR, para si la pelota entra o no entra, sí, pero no me gusta que se pierda la velocidad del partido”.

“¿El inicio de la Copa de la Liga Profesional? Boca todo lo que juega lo quiere ganar. Todo, sin excepción. Vamos a ir a Lanús a ver a Boca, como Dios manda”.

Las críticas a la gestión Angelici a partir del informe presentado por la Comisión Directiva

“Desde que llegamos nos pusimos a trabajar en el estadio porque nos encontramos con una Bombonera abandonada”.

“Cuando se vendieron jugadores, se descontaron los documentos y Boca perdió 700.000 dólares”.

“Cuando llegó Pavón en el 2014, se le pagaron a Talleres tres millones de dólares por una futura venta, cosa que nunca se dio. Es una barbaridad”.