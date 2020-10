Clemente Rodríguez rompió el silencio frente a los rumores de su posible vuelta a Boca

Desde que Juan Román Riquelme asumió como vicepresidente segundo de Boca el rumor está latente: Clemente Rodríguez tiene chances de volver al club para retirarse con la camiseta azul y oro. Hasta el momento el actual responsable del Consejo de Fútbol no avanzó en la contratación de su ex compañero y amigo personal que manifestó públicamente su deseo de jugar en la Ribera otra vez.

“Hacía tiempo que esperaba para volver a entrenar, es algo lindo. Firmé en Deportivo Merlo, que juega con tres defensores y volantes por los costados, carrileros, así que me está tocando jugar ahí en esta etapa”, contó el lateral de 39 años en ESPN. Y aseguró que está en excelente forma física tras el extenso parate por la pandemia: “El profe me pone a correr con los más chicos porque se ve que me ve bien y yo tengo que aguantar. Yo me siento bien”.

El conjunto del ascenso milita en la Primera C y buscará en este último tramo del año conseguir un boleto para la B Metropolitana. Rodríguez se centra en ese objetivo pero ve con buenos ojos volver a Boca para disputar al menos un semestre antes de decir adiós. “Boca es otro mundo. En el momento que me tocó estar disfruté mucho hasta que me fui. Gané muchas cosas, hay momentos en que la pasás mal, pero uno estando ahí siempre hizo las cosas bien”, mencionó el futbolista que ganó 8 títulos en el Xeneize (cuatro internacionales).

Riquelme siempre tuvo debilidad futbolística por Clemente Rodríguez: ¿le abrirá las puertas de Boca el año que viene? (NA)

Según pudo averiguar Infobae, por el momento no figura en los planes del Consejo de Fútbol, aunque la situación podría modificarse de cara a 2021. ¿Qué haría si lo llama Riquelme? “Tengo muchas ganas de volver al club. Le dejé muchas cosas y la gente lo reconoce. Hay gente que quiere que vuelva y gente que no. Yo me quiero retirar de la mejor manera donde logré muchas cosas. La gente lo sabe muy bien, no voy por dinero ni nada, quiero retirarme con la camiseta de Boca ”. Además, proyecta la idea de sumarse al equipo de trabajo liderado por Román y compuesto por Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado, Raúl Cascini y Hugo Ibarra.

Miguel Russo, quien lo dirigió en 2007, es otro de los que deberá evaluarlo antes de que pueda efectuarse su vuelta. “La verdad me siento bien, si no diría que no volvería. Es el sueño que me queda en mi última etapa de la carrera y ojalá se me pueda cumplir porque es lo que uno siempre quiso. Volver a vestir la camiseta de Boca y que la gente te vea ahí”, concluyó.

Hoy está enfocado en la suerte deportiva de Merlo, pero no puede evitar ilusionarse: “Ojalá que el año que viene tengamos alguna noticia linda y podamos estar ahí en el club”.

¿Y DARÍO CVITANICH?

Desde hace rato se habla de que Boca está buscando un número 9 y no es la primera vez que el atacante de Racing que supo vestir la camiseta azul y oro figura en el radar. Sin embargo Diego Milito, manager académico, fue contundente en una entrevista con TyC Sports: “No me van a llamar de Boca por Cvitanich. Darío es jugador de Racing y no se va a ir. En diciembre se verá la situación”. Si el contacto por el futbolista de 36 años se materializa pensando en 2021 será difícil que sea incluido en las hipotéticas series finales de la Copa Libertadores (pautadas para enero del año próximo).

