Con el arco vacío: el increíble gol que falló Lautaro Martínez en el empate del Inter ante Shakhtar

El gol errado de Lautaro Martinez ante Shakhtar

El Inter igualó 0-0 ante el Shakhtar en Ucrania, por la segunda fecha del Grupo B de la Champions League. El elenco dirigido por Antonio Conte contó con varias situaciones para romper la igualdad, pero la falta de puntería y la buena actuación del portero local se lo impidieron. Una de las oportunidades, tal vez la más clara, la tuvo Lautaro Martínez, sin oposición, y desvió su intento, en una acción que seguramente pasó a ser material para los resúmenes futbolísticos de fin de año.

Sucedió a los 8 minutos del segundo tiempo: el Neroazzurro presionó en la salida del dueño de casa (que venía de ganarle al Real Madrid en condición de visitante) y recuperó el balón, que derivó hacia el centro del campo. Romelu Lulaku pivoteó para Marcelo Brozovic, quien desde el borde del área sacó un remate cruzado que forzó la estirada del arquero Trubin, que desvió hacia su derecha. Allí estaba el ex delantero de Racing, relamiéndose ante la chance, con la valla a su merced. Pero su arremetida pasó junto a un palo.

Martínez, de 23 años, se tomó la cabeza ante el gol errado, incluso se derrumbó sobre el césped. Y terminó siendo reemplazado por Iván Perisic. Esta vez, a diferencia del último fin de semana, más allá del disgusto por no haber marcado y por dejar el campo, no realizó gestos.

El sábado, en ocasión del cruce ante el Genoa por la Serie A de Italia, dejó la cancha para dejarle su lugar al juvenil Andrea Pinamonti: luego de saludar a cinco compañeros y auxiliares que estaban sentados en el banco de suplentes visitante y antes de tomar asiento, Martínez se desquitó con tres golpes que hicieron mover la banca y se sentó con cara de pocos amigos.

No se trató de un ataque de furia con su entrenador, simplemente fue una descarga, a modo de autocrítica: cuando no anota o cuando entiende que su actuación no ayudó a su equipo, el Toro suele expresarse de manera similar.

Tras el empate, Inter acumula dos unidades en la zona, que también comparte con el Real Madrid y Borussia Monchengladbach, su rival en el debut (igualaron 2-2 en Milán). Shakhtar, en tanto, lidera el grupo con 4 puntos.

Lautaro, por su parte, tendrá revancha el sábado, cuando reciba al Parma por el Calcio, certamen en el que el Neroazzurro se ubica en la cuarta posición, a tres puntos del líder Milan. Además, el atacante argentino fue citado por Lionel Scaloni para volver a representar a la selección argentina en la tercera y cuarta fecha de Eliminatorias (ante Paraguay y Perú, el 12 y 17 de noviembre).

