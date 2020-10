Mourinho compartió una foto de sus jugadores en el vestuario y se hizo viral por un particular detalle: “Signos de los tiempos”

La foto que subió José Mourinho a sus redes sociales y que se hizo viral

Tras comenzar su camino en la Premier League con una derrota, el Tottenham empezó a hacer valer su poderío y con 11 unidades tras seis jornadas aparece en el tercer lugar, a uno de Leicester y Aston Villa y a dos de los punteros Liverpool y Everton. El lunes pasado cerró la sexta jornada con un triunfo de visitante ante el Burnley gracias a un tanto del surcoreano Son Heung-min.

José Mourinho, contento por lo hecho por sus muchachos dentro del campo de juego, se acercó al vestuario para celebrar. Sin embargo, el director técnico portugués se vio sorprendido por la actitud de sus dirigidos. Tras abrir las puertas del recinto, el entrenador observó como todos sus jugadores no despegaban la vista de sus teléfonos móviles.

“Después de una gran victoria en un partido muy duro ... El signo de los tiempos 📱📱 Bien hecho chicos”, escribió el ex Real Madrid e inter en su cuenta de Instagram, con una imagen de él señalando a sus futbolistas, quienes tienen sus manos -y vistas- depositadas en sus celulares.

No obstante, en conferencia de prensa, Mourinho decidió elogiar la actitud de sus dirigidos dentro del campo de juego: “Mi equipo no jugó el fútbol de calidad que queremos, pero no fue por nosotros sino por el Burnley. Así que creo que hicimos un buen encuentro”, asegura el portugués.

José Mourinho celebra junto a Son Heung-min, autor del único gol del Tottenham (REUTERS/Michael Regan)

“Este es el tipo de partido con ingredientes para perder puntos. Lunes noche, estadio vacío, noche fría y lluviosa, un rival que defiende muy, muy bien y se las arregla bien con la potencia de ataque de un rival como nosotros. Ingredientes para perder puntos a menos que quieras mucho, mucho ganar partidos, que es cuando puedes hacer algo especial. Es un cambio de mentalidad, un cambio de filosofía”, comentó el entrenador.

Ante la presión sobre tener el mote de “candidato”, Mou explicó: “Asumo que cada partido que jugamos, no importa contra quién, vamos a tratar de ganar. No tengo nada más que prometer. Vamos a todos los partidos para ganar. Necesitamos estar muy equilibrados. Al final, necesitamos mantener el equilibrio, ya que si arriesgamos demasiado podríamos perderlo”.

El próximo partido del Tottenham será este jueves, ante Royal Antwerp en condición de visitante. Tras disputada solamente una jornada, los Spurs y los belgas lideran con tres unidades. Los ingleses vienen de golear por 3 a 0 en su casa ante el Lask de Austria.

