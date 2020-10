Qué tiene Nacho Fernández, la apuesta con la que sorprendió y el elogio a su equipo: 5 frases de Marcelo Gallardo tras la victoria de River

La sonrisa del Muñeco, de 44 años, todo un símbolo de la misión cumplida (REUTERS/Juan Mabromata)

“Cuando no somos agresivos para defendernos, sufrimos con situaciones en contra, como en el primer tiempo. No estábamos conformes, después corregimos”.

River supo volantear a tiempo, más precisamente en el entretiempo, tal como describe su conductor. El Millonario mostró otra convicción en la segunda parte y goleó 3-0 a Liga de Quito, para adjudicarse el Grupo D y esperar cómodo el rival para los octavos de final de la Copa Libertadores (el sorteo se desarrollará el viernes). Así, ratificó el romance con el certamen internacional más importante del continente desde que Marcelo Gallardo es su entrenador: con él en el banco, ganó dos veces el torneo (2015 y 2018) y llegó a la final en 2019 (tropezó ante Flamengo).

Tras el triunfo, el Muñeco subrayó una nueva reinvención de River tras el parate por la pandemia de coronavirus. Seis meses en pausa no frenaron la voracidad de su equipo. “A veces naturalizamos las cosas, pero que un equipo que viene de mucho tiempo sin jugar enfrente a rivales con rodaje y consiga terminar primero es muy importante", dijo. “Después de este tiempo, volver a competir de esta forma nos pone muy contentos y nos entusiasma para lo que viene. Esperamos seguir así”, se envalentonó pensando en la etapa de eliminación directa.

El nuevo plan, con Julián Álvarez como titular y un dibujo 4-3-3, sufrió un contratiempo en el estadio de Independiente: el golpe que sufrió Ignacio Fernández a los seis minutos de juego. El ex Gimnasia completó el primer tiempo, pero con visibles muestras de dolor. Y, lógico, hizo temblar la estructura.

“El golpe de Nacho Fernández en los primeros minutos lo dejó muy sentido. Pensamos que se le iba a pasar, pero no se le pasó, jugó molesto y quedamos limitados. Pero no es nada grave y no va a tener ningún problema”, buscó sembrar tranquilidad. El ex enganche parece un cultor del axioma “no hay mal que por bien no venga”. La lesión de su organizador de juego le abrió la puerta a una nueva jugada que le permitió ampliar el espectro de la plantilla.

Gallardo apostó por el juvenil Santiago Sosa, de 21 años, ex selección Sub 20. Y la promesa se transformó en una de las figuras del equipo en el segundo tiempo, abanderado de la presión alta, al punto de llegar dos veces a posición de gol.

“Sosa viene evolucionando muy bien en su juego. Es un volante central, pero lo venimos trabajando como interno porque no teníamos muchas variantes ahí. Se ha adaptado muy bien y es una alternativa clara, por eso confiamos en que pueda jugar ahí”, concluyó el orientador.

