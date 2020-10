Boca, contundente con los casos de Villa y Almendra: qué dijeron Bermúdez y Cascini

Sebastián Villa y Agustín Almendra, jugadores de Boca Juniors

Las situaciones de Sebastián Villa y Agustín Almendra son diferentes, pero tienen en común que ninguno de los dos puede formar parte del primer equipo.

El colombiano, que hoy participó algunos minutos en un amistoso ante Arsenal, se entrena junto a sus compañeros, pero no será citado por Miguel Ángel Russo para los encuentros oficiales hasta tanto no se defina su situación judicial, a raíz de la denuncia de su ex pareja, Daniela Cortés, por violencia de género. Por su parte, el mediocampista directamente no se presenta a entrenar desde hace varios días y en Boca estudian una sanción económica. El entorno del juvenil de 20 años afirma que sufre problemas familiares y que su intención es ser transferido.

Se tratan de dos jugadores que no mucho tiempo atrás fueron muy importantes para Boca. Porque Sebastián Villa fue una de las figuras del equipo que se coronó campeón de la última Superliga Argentina lograda ni más ni menos que en una pelea histórica mano a mano con River; y porque por Agustín Almendra llegaron a ofrecer el año pasado 18 millones de euros.

Sobre estos casos puntuales se refirieron Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, integrantes del Consejo de Fútbol que preside Juan Román Riquelme en Boca.

Raúl Cascini y Jorge Bermúdez, integrantes del Consejo de Fútbol de Boca

Sobre el caso Sebastián Villa:

Bermúdez: “Mantuvimos una postura muy respetuosa con su caso. Nos sorprendió que salga un presidente de otro club a hablar de él (sobre el máximo dirigente de Atlético Mineiro). Tenemos el profundo dolor de no usar a Sebastián, pero también somos consecuentes con nuestro club, la gente que nos rodea y aquel que puso un voto para que estemos hoy al frente de la institución”.

Cascini: “Encima ese presidente habla y opina de un jugador nuestro y no tiene por qué hacerlo. Hoy nos manda una oferta supuestamente por el jugador que él habla que no podría entrar en su club. Es todo muy raro”.

Bermúdez: “Lo que le sugiero es que aclare primero su pensamiento públicamente (por el presidente de Atlético Mineiro). Nosotros somos muy respetuosos por cada uno de los jugadores de otros clubes del mundo, no opinamos sobre jugadores que no son nuestros. ¿Por qué un presidente de otro club opina sobre la vida personal de un jugador diciendo que es un jugador que tiene problemas sociales o que golpea a las mujeres, porque así lo quiso decir en un tuit y al otro día te manda una oferta para comprar al jugador? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la intención real? Eso es lo que queremos que aclare para poder entender si hay o no alguna seriedad en la comunicación y la propuesta que nos hacen. Por eso les mandamos un mail. Pero siempre desde el respeto y del profundo, profundo dolor de no tener la posibilidad de usar a Sebastián. Pero también tenemos que ser consecuentes con nuestro club, la gente que nos rodea y con todo aquel que puso un voto y un apoyo para que hoy estemos delante de la institución”.

Sobre el caso Agustín Almendra:

Bermúdez: “Quisiera tener 20 años, estar en el club más grande del mundo y tener la posibilidad de jugar. Nosotros somos los primeros sorprendidos. Tiene unas tremendas condiciones y no cumple con su contrato, que no debería ser contrato, debería ser un placer. Todos soñamos con jugar a la pelota, entrar a un estadio y jugar con la camiseta de Boca. Nos superó a todos, dejamos el alma para llegar a Boca y enamorarnos de esta institución”.

Bermúdez: “Le hablamos como padres a Almendra: es tu camino, tu oportunidad, Boca te arropa, te quiere, quiere lo mejor para ti. No pareciera sentir ese mismo apego por la institución. Tenemos una gran ilusión de que va entender y nos va a acompañar. El club le seguirá cumpliendo hasta el último peso el tiempo que está firmado, es un jugador de mucha valía. La pregunta tendrían que hacérsela a él para ver qué piensa. No podemos atravesarnos en su ilusión de ir a Europa. No podemos entender cómo no quiere presentarse a entrenar, a trabajar. Estamos confundidos y tristes. Esperamos que esa situación la pueda solucionar muy pronto porque es algo muy personal”.

Seguí leyendo:

El Consejo de Fútbol de Boca reveló los tres nombres bomba con los que tuvo contacto para reforzar el plantel

El diálogo completo del cruce entre Lionel Messi, Marcelo Martins y el ayudante de Bolivia: el misterio de la amarilla a La Pulga

El auxiliar de la selección de Bolivia que discutió con Messi rompió el silencio: “Recibí insultos y amenazas de todos lados”

Jorge Locomotora Castro confesó que tuvo una violenta reacción al cruzarse con uno de los ladrones que robó en su gimnasio