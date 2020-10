Oficial: Boca negocia para incorporar una vieja debilidad de Riquelme que River tuvo en carpeta

Riquelme, en la bombonera junto al Chelo Delgado, durante el empate 0-0 ante Libertad por la Copa Libertadores

Dinámico, potente y versátil (puede actuar por las dos bandas y hasta como mediapunta), tiene llegada al gol y desequilibrio. Es oriundo de Don Torcuato, misma patria chica que Juan Román Riquelme. Y confeso hincha de Boca, al igual que toda su familia, más allá de que en diciembre de 2019 fue buscado por River, luego de que vendiera a Exequiel Palacios al Bayer Leverkusen. El vicepresidente del Xeneize y cabeza del Consejo de Fútbol ya negocia oficialmente para incorporar a una de sus debilidades: se trata de Damián Batallini, una de las figuras de Argentinos Juniors.

Por el mediocampista ofensivo, de 24 años, existen conversaciones formales. Lo confirmó Alejandro Roncoroni, secretario general del Bicho, en diálogo con la Oral Deportiva: “Román llamó al club y nos hizo conocer el interés de Boca por Batallini. Ahora esperamos a que haya una oferta, estamos abiertos a vender si es buena”.

El vínculo de Riquelme con Batallini es de larga data. “Siempre fue mi ídolo. Cuando subí a Primera, él estaba en el equipo del ascenso. Lo disfruté un montón”, contó el jugador en una nota con TNT Sports sobre su experiencia compartiendo plantel con el astro en La Paternal. De chico jugaba con el hermano Sebastián y en Primera Román me ha llevado a entrenar. No podía faltar el mate en ese auto, ja. Hoy me manda mensajes cuando hago algún gol o tengo un buen rendimiento. Yo por mi parte lo felicité por todo lo de Boca", reveló Batallini, quien además cumple años el mismo día que el Torero, el 24 de junio.

Al igual que los Riquelme, Batallini es oriundo de Don Torcuato

Las coincidencias pueden llevarlos a volver a compartir club, pero en la ribera. Con Sebastián Villa en conflicto por la denuncia de violencia de género que pesa en su contra a raíz de la presentación de su ex pareja Daniela Cortés (el club decidió que no juegue hasta que se expida la Justicia), Miguel Ángel Russo perdió una variante clave en la estrategia que tanto rédito le dio en el sprint final de la Superliga que le arrebató a River, con dos volantes-delanteros en las bandas (Toto Salvio, por derecha y el colombiano en el otro sector).

En el reinicio de la Copa Libertadores, el DT suplantó a Villa con Gonzalo Maroni (se lesionó) y el juvenil Obando, más allá de los ingresos productivos de Edwin Cardona, con características más de tenencia. El apuntado por Riquelme, claro, podría replicar la tarea del colombiano. Incluso la de Salvio, ante una eventual ausencia.

En el actual mercado de pases, Batallini estuvo a punto de pasar al Hataysport de Turquía, que alcanzó a ofrecer un préstamo con un cargo de 500.000 dólares y una opción de compra de USD 3.5 millones, pero a Argentinos no le resultó satisfactoria y se retiró de la operación.

“El crecimiento profesional y económico es importante para el jugador. Si Batallini va a Boca, la va a romper, está en el momento justo para dar el salto. Nos fue muy bien vendiendo jugadores a Boca, sus grandes ídolos han salido de Argentinos”, concluyó el directivo del Bicho en la entrevista radial. ¿Se concretará el anhelo de Román de contar con su vecino?

