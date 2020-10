“Boca no juega nada bien pero con River quiero jugar ya”: la frase de un histórico jugador xeneize

Boca ya sacó su boleto para los octavos de final de la Libertadores (EFE/Juan Mabromata)

Del triunfo convincente en el regreso a la actividad contra Libertad en Asunción y la victoria agónica en Colombia frente a Independiente Medellín al empate sin goles, con sabor a poco pero clasificación a octavos de final sellada, contra los paraguayos en la Bombonera. Así fue el andar de Boca desde que se reanudó el fútbol en territorio sudamericano. ¿Le alcanzará para confirmar su candidatura en la Libertadores? Esa cuestión fue abordada por un jugador histórico.

“El juego de Boca no fue bueno, evidentemente no le va a alcanzar con esto. Boca no jugó para nada bien. Tenemos un contexto difícil, sí, de acuerdo. Pero darle la pelota al compañero no es tan difícil. Creo que hubo un llamado de atención. Podemos achacar en la propuesta, insistir en querer compararnos con el otro equipo (River), pero no hay medida”, fue el primer análisis que realizó Cristian Traverso en diálogo con TyC Sports.

El ex polifuncional futbolista que formó parte de los planteles de la época dorada de Carlos Bianchi en la institución hizo una salvedad: “Se puede jugar mal, claro; pero no hay que acostumbrarse”. Y luego se metió en el terreno táctico y le marcó la cancha a Miguel Ángel Russo: “Yo no entiendo cómo Capaldo no juega en este equipo. Yo a Cardona no lo quería porque estaba sin ritmo, pero tiene una extraordinaria calidad. Si ahora lo tenemos, usémoslo. Cuando entra, sabés que algo va a pasar. Pol Fernández no patea de afuera del área. ¿Quién es el encargado de llevar peligro al área rival?”.

En Boca Traverso ganó tres títulos locales y cuatro internacionales (FOTO NA:DAMIAN DOPACIO)

Traverso opinó que no es justo comparar al Boca actual con el de Bianchi o con el River de Gallardo y cuestionó la falta de proyectos a largo plazo más allá de las derrotas, como sucedió con Guillermo Barros Schelotto. A pesar de la crítica futbolística desde el lugar de hincha, aclaró: “Con River quiero jugar ya, aun con este Boca. Obviamente que River no va a querer jugar porque está cómodo y tiene más para perder que para ganar. Boca tiene esa sed de revancha... Si se da en octavos, bien; si se da más adelante, mejor; y si es en una final sería tremendo porque el fútbol argentino tendría otra vez equipos en una final de Libertadores”.

Por último, dejó una observación sobre la situación de Sebastián Villa, quien permanece con el plantel pero no será elegible para Russo hasta que se defina su proceso con la Justicia con su ex pareja: “Le ponen el mote de salvador y a lo mejor el Consejo de Fútbol no lo ve así. Al que deslumbra con velocidad le ponés dos o tres tipos escalonados y listo. Boca tiene que tener variantes, es muy chato lo que mostró. Cuando uno habla parece que molesta, pero uno habla como hincha. Yo no tengo nada que ver con el club ni quiero estar en el club”.

Y no se quedó con las ganas de disparar un tiro por elevación a los protagonistas xeneizes del superclásico de la Libertadores 2018 en Madrid: “No quiero otra vez una final con jugadores que se acalambren. El avión se llenó de familiares y amigos, fuimos a hacer un tour. A Bianchi nunca se le acalambró nadie en una final. Entonces, empecemos por las formas”.

