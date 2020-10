Lapidaria crítica de Cristian Fabbiani a Boca: “No es atractivo, lo mirás 20 minutos y cambiás de canal”

Tres equipos argentinos (Racing, Boca y River) ya lograron el pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores y Cristian Fabbiani estuvo sentado en el panel del programa 90 minutos (por ESPN) para analizar su juego y las chances que tienen para seguir avanzando en la competencia. El Ogro, todavía futbolista en Deportivo Merlo, pero con un horizonte como director técnico definido (de hecho, se llegó a rumorear hace unos meses que podía asumir en el banco de suplentes de Nueva Chicago) fue muy elogioso por el rendimiento del Millonario, pero profundamente crítico con el Xeneize.

El ex delantero de la Banda y confeso hincha del club resaltó la reinvención del conjunto de Gallardo, que superó 2-1 a San Pablo en el estadio de Independiente. Ya sin Juanfer Quintero ni Nacho Scocco, pero con un nuevo esquema (4-3-3) y la exitosa apuesta por el juvenil Julián Álvarez, otra vez da pelea. Pero Fabbiani, de 37 años, fue contundente a la hora de compararlo con el elenco de Miguel Ángel Russo, que viene de empatar 0-0 ante Libertad en la Bombonera.

“Acá hay dos equipos, River está mucho más alto que Boca, ¿pero por qué? No sé a lo que juega Boca. No es atractivo. Mirás 20 minutos y cambiás. Es una opinión que tengo”, golpeó sobre los de la ribera, que con una postura más prágmática lograron arrebatarle el título de la Superliga a los de Núñez en el sprint final antes de la pandemia.

Sentado en la silla que habitualmente ocupa Oscar Ruggeri, el ex Lanús, Newell’s y All Boys insistió con su concepto. “Acá estamos discutiendo a River y Boca, Boca juega a una cosa y River, a otra”, volvió a tomar distancia. “Boca tiene solidez, es defensivamente sólido”, le retrucó el conductor Sebastián Vignolo, con el dato en la mano de que en los tres duelos disputados desde el reinicio de la Copa no sufrió conquistas en su valla.

“¿Le sirve para jugar con River? ¿Cómo va a jugar (pensando en un hipotético cruce), va a meter el micro dentro del arco?”, aguijoneó el Ogro. “A River le hacen goles de cabeza, ¿no es sólido?”, refutó el Chavo Fucks. “En esa área, no”, sorprendió el Ogro con un dardo para Núñez. “Yo no estoy discutiendo la idea pero ¿están iguales? No. Nombrame jugador por jugador...”, concluyó.

La comparación tiene sustento en los últimos y recurrentes cruces. River y Boca se enfrentaron en la Superfinal de la Libertadores 2018 en Madrid y se impuso el Millonario. Y en 2019 el choque se dio en semifinales: una vez más el pasaje a la definición fue para los de Gallardo. ¿Habrá una nueva serie en la edición 2020 para probar o derrumbar la mirada de Fabbiani?

