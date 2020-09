La reacción de Cúper cuando se enteró que el Kily González fumaba en el baño del vestuario del Valencia

Anécdota de Cúper y Kily González en Valencia (por Santiago Cañizares)

Dos auténticos personajes argentinos se cruzaron en Valencia y lo llevaron a tener éxitos deportivos a principios del año 2000: Héctor Cúper, entrenador, y Cristian González, futbolista que integraba un plantel con más nombres albicelestes como Roberto Ayala, Mauricio Pellegrino y el Piojo Claudio López. El ex arquero español Santiago Cañizares reveló una anécdota que los tuvo como protagonistas.

“El Kily es un tipo tremendo. El solo nombrarlo me hace reír, pasé muchas noches con él”, anticipó el Dragón. Y, con una imitación desopilante de ambos, detalló: “Un día Cúper lo llamó y le dijo Kily, andate para el despacho. Llegó el Kily y dijo ‘¿Qué pasa, mister? ¿Qué quiere?’. ‘Toma’, y le pone un paquete de tabaco encima de la mesa. ‘Fumate un cigarro’. ‘No, mister, no fumo’. ‘Dejate de joder, Kily, vos sos el que fuma en los baños. Ahora fumá acá adelante mío’”.

Cañizares ensayaba la ronca voz de Cúper y al mismo tiempo la aguda de González, que definitivamente se negó a encender un pitillo: “No, mister. No me apetece. Dejalo estar”. Finalmente Cañete agregó sobre el Kily: “Todos los entrenadores lo adoraban y a todos los ponía al borde de un ataque de nervios. Sus presas eran los entrenadores. Lo que los puteó... Ahora que es entrenador no querrá que lo puteen a él”.

Héctor Cúper durante su época como entrenador de Valencia

Sobre el entrenador, comentó: “Es un fenómeno. Muy tímido, no le gustaba hablar delante de nadie”. Y relató otra anécdota desconocida: “Había una chica japonesa que venía a verme en todos los desplazamientos donde íbamos y yo la atendía en los hoteles. Ella trabajaba en Barcelona. Aparecía, aparecía y aparecía. Un día me agarró Héctor en el sauna y me dijo ‘mire, yo no lo puedo creer, eh. Sinceramente no me lo creo, pero me tiene que hablar de esa chica japonesa que va por todos los hoteles donde vamos’. Yo le dije ‘mire mister, sepa que si hay que hacer alguna travesura, yo vengo con la travesura hecha. No la voy a hacer antes ni en el hotel ni demás. ¿Eso lo tenemos claro?’. ‘Confío plenamente, yo le creo pero que no lo venza por aburrimiento’ (nuevamente imitando su voz)”.

ROBERTO AYALA. “Es el Doctor Jekill y Mr. Hyde. Un tipo capaz de ser muy duro en el campo y fuera de él brillante y extraordinaria persona. Con lo que sea iba al frente siempre. Una vez Ibrahimovic le metió una plancha y yo fui a encararme: ‘cuidado, no me toques al Ratón’. Él volvió diciendo ‘no pasa nada, yo pego 40 y me han pegado una’”.

PABLO AIMAR. “A Pablo le gustaba pasar desapercibido y yo le digo dedicate a otra cosa, macho. Tú quieres pasar desapercibido y en tu país dicen que bailas arriba del balón. Hay que elegir una cosa u otra. Si eres futbolista tienes que firmar autógrafos. Él se quejaba por la falta de privacidad del fútbol. Es un viejo prematuro”.

PIOJO LÓPEZ. “Fue mi primer compañero de habitación. Era muy canchero, le gustaba ser distinto. Un día había reunión a las 5 de la tarde para ver un video y le digo a las 4:55 ‘dale Piojo que vamos a llegar tarde’. ‘Los cracks tenemos que llegar tarde’, me respondió”.

