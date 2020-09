Dani Alves podría irse del San Pablo: ¿tiene chances de llegar a Boca?

Dani Alves podría alejarse del San Pablo en este mercado de pases (REUTERS/Amanda Perobelli)

El coqueteo entre Dani Alves y Boca data de hace tiempo y se expresó públicamente por primera vez en noviembre de 2015, cuando visitó la Bombonera con la selección brasileña y grabó un video en el que dejó al descubierto su simpatía por la entidad de la Ribera: “Señoras y señores, presento a ustedes un templo del fútbol para los apasionados de esta profesión. Damos una vueltita por acá, en la Bombonera. La c... de su madre, uno de los más grandes templos”. El video continúa siendo viral hasta estos tiempos aunque en medio hubo declaraciones contundentes sobre su deseo de jugar en el Xeneize alguna vez.

Y previo a la final de la Copa Libertadores pasada entre Flamengo y River, que casualmente es hoy rival en la actual edición de su actual equipo (San Pablo), comentó durante un vivo de Instagram: “Soy de Boca, joder, la c... de su madre, qué River, ¿somos locos? ¿Qué les pasa? Cuidado con lo que hablan porque es una polémica después, pero a mí no me importa nada, soy de Boca”. A través de la misma vía, afirmó en otro momento cuando le preguntaron si le gustaría jugar en Boca: “La verdad que no estaría mal, la gente sabe el cariño que tengo por Boca. Y normalmente no es porque la gente dice: ‘Boca, es un grande y bla bla bla’. Siempre ha sido porque me despertó algo diferente. Hay algunas situaciones que te identifican con ellos, me pasó como cuando fui a Barcelona”.

Exabrupto de Dani Alves al conocer la Bombonera

La última señal o guiño que el bahiano le hizo a Boca fue en su cuenta de Twitter, cuando un fanático xeneize lo mencionó: “Con 38 años es mejor que todos los jugadores de boke, quitando a Wanchope claro”. Dani lo corrigió y bromeó ante la chance de vestir la azul y oro algún día: “Calma bro, 37 .... mas 5 anos y listo!”.

El defensor de 37 años acaba de someterse a una operación en su brazo derecho tras haberse fracturado el antebrazo y pretende volver a jugar lo antes posible. Su aparición en las redes sociales generó críticas entre los torcedores paulistas y en Brasil se instaló un rumor: puede llegar a marcharse de la institución en este mercado de pases.

Ante la posibilidad del adiós, Infobae consultó a una fuente importante de Boca para saber si figura en carpeta o había sido ofrecido pero la respuesta fue negativa. Por el momento y salvo algún caso excepcional, el plantel de Miguel Ángel Russo se mantendrá como está hasta fin de año. El sueño de Dani, que tiene contrato con San Pablo hasta diciembre de 2022 (gana unos 4 millones de euros por temporada), tendrá que postergarse al menos ahora.

En Europa empezó a circular su nombre desde que el medio Express Futbol informó que el ex Bahía, Sevilla, Barcelona, Juventus y París Saint Germain tiene decidido marcharse del San Pablo e incluso en territorio catalán algunos se aventuraron a fantasear con su regreso al Barça, que estaría en la búsqueda de un lateral derecho.

Lo concreto es que pese a sentirse identificado con Boca en Argentina, es completamente improbable que sea considerado como refuerzo en el actual mercado de pases.

