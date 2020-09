Navarro Montoya reveló en qué poderoso equipo internacional quiere Riquelme que se refleje su Boca

El último miércoles, Carlos Fernando Navarro Montoya se despidió como Director General de las Divisiones Juveniles e Infantiles. Luego de su retorno a la institución de la Ribera, durante la reestructuración dictada por Juan Román Riquelme a principios de 2020, el Mono difundió un comunicado a través de las redes sociales con el que comunicó el adiós y alegó motivos personales: pretende estar cerca de su familia y por eso se marcharía a España. “Son tiempos difíciles, dolorosos, con muchas pérdidas irreparables en personas cercanas a mis afectos. Tiempos en los que estar junto a mi señora y mis hijos, son de absoluta prioridad para mi y mi familia”, explicó.

En las últimas horas, Navarro Montoya brindó una entrevista radial y, entre otros temas, reveló en qué equipo quiere Juan Román Riquelme que se refleje su Boca. “Román, cuando me convocó, me dijo que quiere que Boca se parezca al Bayern Munich en muchas cuestiones” , comentó el ex arquero sobre el actual presidente del Consejo de Fútbol.

El Mono, en diálogo con Boca de Selección, detalló: “Cuando me llamó para asumir como coordinador, me dijo que quería que Boca fuera como el Bayern Munich. Ese es el desarrollo que él pretende para el club, en varias cuestiones. Y sacando el último logro del equipo alemán, estamos hablando de una entidad que desde hace mucho tiempo es una referencia a nivel mundial”.

El ex arquero colombiano de 54 años consiguió cinco títulos jugando en Boca (Supercopa Sudamericana 89, Recopa Sudamericana 1990, Apertura y Copa Máster 1992 y Copa de Oro 1993) y también militó varios años en el fútbol español luciendo las camisetas de Extremadura, Mérida y Tenerife entre los años 1997 y 2000.

Conocedor como pocos del puesto, Navarro Montoya se refirió a Esteban Andrada y le dio un gran elogio: “Está comenzando su camino, es un arquero que gana partidos y veremos qué recorrido tiene. Marcar época en Boca es jugar muchos años bien, él está en ese camino, ojalá lo logre y ojalá se quede mucho tiempo”. Sobre el futuro del juvenil Manuel Roffo, completó: “Es un gran chico que ha cumplido todos los procesos. No tengo dudas que está absolutamente preparado para afrontar este desafío. Cuando le toque esperemos que pueda rendir y cumplir los sueños y las ilusiones”.

Navarro Montoya también dio detalles sobre su salida del club. “La decisión la venía pensando hace tiempo. Y tuvo que ver con todo este contexto difícil de la pandemia. Por eso le agradezco a Boca, que hasta se ofreció a esperar que todo se normalice. Pero me pareció que lo correcto era declinar mi cargo. Se la comuniqué a Román y también hablé con Marcelo. Y ellos tuvieron un comportamiento excelso, de una gran caballerosidad. Me sentí muy contenido y respetado por Román y lo valoro mucho. Esto es un paréntesis, Boca es mi casa y seguramente tendré las puertas abiertas para volver”.

“Yo vivo hace diez años en Madrid, obviamente con algunos intervalos, por las veces que estuve trabajando en Argentina. Tengo a mi familia acá. Mi hija trabaja en esta ciudad y mi hijo juega en el Xerez. Y por la pandemia, estuvimos separados de enero a junio, que fue cuando yo pude viajar. Por eso la decisión. Quiero estar acá, con ellos. Y no voy a tomar ningún otro trabajo que no sea en esta ciudad o cerca de aquí”, agregó.

Para terminar, negó que haya habido problemas con el Consejo de Fútbol. “No pasó nada. De hecho, quiero agradecer un gesto de Román, que cuando yo le comenté la chance de ver a mi familia, me autorizó a viajar en junio a Madrid. Como tengo residencia acá, pude subirme a un vuelo de repatriación, de lo contrario no tenía chances”, concluyó.

Por su parte, Boca publicó un comunicado para despedirlo: “Boca Juniors le agradece a Carlos Fernando Navarro Montoya su aporte en esta nueva etapa que cumplió en el club como coordinador de divisiones Inferiores y le desea lo mejor para lo que viene. Tras dejar una huella inolvidable como arquero, y luego de desempeñarse como entrenador de Inferiores, el Mono regresó al club en diciembre pero motivos personales y familiares lo llevaron a tomar la decisión de presentar la renuncia a su cargo. Quedan las puertas abiertas para que en un futuro regrese para aportar su sabiduría y experiencia desde alguna función en su club de toda la vida. Muchos éxitos en la nueva etapa”.

Ahora restará saber si Riquelme, responsable del Consejo de Fútbol, busca un reemplazante para Navarro Montoya, el Cata Díaz y Adrián González, quienes también se alejaron del fútbol infantil durante la pandemia. El Subdirector General de las Divisiones Juveniles e Infantiles es Diego Chiche Soñora quien, en principio, tomará las riendas en el corto plazo.

En la Reserva continuarán Sebastián Battaglia, Juan Krupoviesa y Hugo Ibarra (es nexo directo con Riquelme y el Consejo de Fútbol) y en las Juveniles hay otros nombres de ex jugadores como Giunta, Roberto Pompei, Matías Donnet, Antonio Barijho, Gustavo Pinto y Jorge Martínez.

EL COMUNICADO DE NAVARRO MONTOYA EN TWITTER

“Debido a cuestiones personales, de índole familiar, he tomado y comunicado la decisión de declinar mi cargo en el Club Atlético Boca Juniors, como Director General de las Divisiones Juveniles e Infantiles.

Agradezco al club la comprensión y su absoluta disposición a respetar mi decisión, colaborando en todo sentido, no esperaba menos, de las excelentes personas que componen la familia de mi querido club.

Son tiempos difíciles, dolorosos, con muchas pérdidas irreparables en personas cercanas a mis afectos. Tiempos en los que estar junto a mi señora y mis hijos, son de absoluta prioridad para mi y mi familia.

Quiero agradecer a todas las personas que trabajaron a mi lado, ha sido muy fácil y placentero hacerlo, son personas de bien y de gran calidad profesional, me han enriquecido en todos los sentidos.

Sé que es solo un paréntesis, Boca y yo estamos unidos para siempre, así lo siento y me lo hacen sentir. Que Dios bendiga a nuestro club y a todos los que lo amamos. Hasta pronto”.

