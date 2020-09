Gallardo reveló los secretos para que River no sintiera los seis meses de parate en el empate que logró ante San Pablo en Brasil

La conferencia de Gallardo tras el 2-2 de River ante San Pablo

River volvió a la acción en modo Copa Libertadores. En el certamen predilecto de la era Marcelo Gallardo y tras seis meses de parate por la pandemia de coronavirus, el Millonario igualó 2-2 ante San Pablo en el Morumbí por el Grupo D, e incluso estuvo cerca de ganarlo. El rendimiento dejó al entrenador, de 44 años, más que conforme, porque reafirmó la vigencia del conjunto que conduce, a pesar de las desventajas, cono las partidas de Quintero y Scocco, la lesión de Pratto y el problema de salud de milton Casco, quien se contagió de coronavirus.

“La respuesta del equipo fue satisfactoria, muy satisfactoria. Después de seis meses de inactividad, venir al Morumbí, jugar contra un equipo que viene con competencia, que venía con dinámica de partidos y hacer el partido que hicimos hoy... Hay que rescatar el gran esfuerzo de los jugadores. No era fácil volver después de tanto tiempo, no era fácil plantarse como nos plantamos a tratar de jugar el partido en condiciones de igual a igual y fue muy meritorio lo que hizo River hoy más allá de la desgracia de recibir dos goles en contra”, analizó sobre la igualdad, gracias a las conquistas de Rafael Santos Borré y Julián Álvarez, su gran apuesta, que no sólo gritó, sino que además regaló una asistencia.

“Por momentos nos rebotaba la pelota, pero era normal, pasó mucho tiempo sin jugar, sin competir, sin vivir momentos de juego de un torneo internacional que implica mucha atención y concentración; así y todo hicimos un gran partidos. Esperemos recuperarnos pronto en estos días para volver a jugar en Lima dentro de poco tiempo”, señaló, en relación al duelo del próximo martes 22 de septiembre frente a Binacional.

OTRAS DEFINICIONES DEL MUÑECO GALLARDO

La ambición permanente del plantel de River

“Las gente entiende que el equipo los representa de una manera y que, más allá de las adversidades, íbamos a responder. Los jugadores demostraron que siguen manteniendo el espíritu y siguen creciendo”.

El secreto de por qué los futbolistas no sintieron el parate

“Los jugadores fueron muy profesionales durante el parate, lo notamos en los entrenamientos. Si no hubiese sido por ellos, no hubiésemos jugado de la manera que jugamos hoy. Hubo fortaleza física y mental”.

El plan que desarrolló en Brasil

“La idea era no darle protagonismo al San Pablo desde su salida, por eso jugamos con tres puntas. A medida que se fue dando el partido, los jugadores se fueron sintiendo cómodos y no pasaron sobresaltos”.

¿Cómo será la definición del Grupo D? Liga de Quito lidera la zona con seis puntos y lo siguen River y San Pablo con cuatro

“Este grupo va a ser muy cerrado, con tres equipos que vamos a dar pelea. El punto de hoy mostró eso. Estaremos a la expectativa de lo que viene y trataremos de sacar puntos en Perú”.

