Luego de seis meses de parate, River tendrá un duro compromiso ante San Pablo en Brasil en el reinicio de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La espera finalmente terminó. La Copa Libertadores tendrá su tercera jornada desde el reinicio de la actividad con variada presencia de los equipos argentinos. Uno de los duelos más atractivos del día tendrá a dos de los conjuntos más importantes del continente cara a cara. En el marco de la tercera fecha del Grupo D, San Pablo recibirá a River. Desde las 19, en el Morumbí. El árbitro será el uruguayo Esteban Ostojich.

El conjunto millonario no llega a este encuentro de la mejor manera debido a diversos factores. El más importante es el largo parate, ya que no juega un partido de manera oficial desde el 11 de marzo, cuando goleó como local por 8 a 0 a Binacional de Perú. Además, en contadas ocasiones pudo realizar prácticas de fútbol formal, debido a los protocolos que actualmente rigen en Argentina. El conjunto brasileño, por su parte, llega con 13 partidos bajo el lomo.

Marcelo Gallardo también deberá conformar un once con algunas bajas importantes. Para este duelo no podrán estar Milton Casco (tiene coronavirus), Lucas Pratto (padeció una lesión durante uno de los últimos entrenamientos) y Juan Fernando Quintero (aunque aún no es oficial, su futuro estará en el fútbol chino).

Aunque no descartó utilizar una línea de tres centrales, la misma que le dio rédito sobre la recta final de la pasada Superliga, en la mayoría de los ensayos el Muñeco probó con cuatro defensores en el fondo. En caso de inclinarse por esta última opción, Fabrizio Angileri será el encargado de jugar como lateral izquierdo. Vale mencionar que el experimentado Javier Pinola le ganaría la pulseada al paraguayo Robert Rojas en la defensa y que el juvenil Julián Álvarez sería el mediocampista por derecha.

“Vamos a tener que competir en las condiciones en las que estamos y esperamos hacerlo de la mejor manera posible. Podrá ser una ventaja, o no, tener más competencia encima. En estas semanas nos hemos preparado acorde a lo que creíamos y vamos a ir a jugar el partido con muchísimo deseo. Los jugadores tienen ganas de jugar. Esta pandemia nos ha parado muchísimo. Desde ese punto trataremos de hacerlo de la mejor manera posible, sin reparar en lo que ha sucedido. Si entramos pensando en eso, no vayamos a jugar. Creo que vamos a presentar un equipo que va a dar pelea, que no le va a regalar la iniciativa a San Pablo, aunque venga con más actividad. Trataremos de hacer lo nuestro. Ahora es momento de jugar. Intentaremos en esta situación extraña y compleja, que es ir sorteando el virus, de la mejor manera posible. No todo es a cualquier precio. No todo es a como dé lugar y a cualquier precio”, analizó el director técnico argentino en conferencia de prensa.

El conjunto Paulista, por su parte, acumula 13 presentaciones (6 victorias, 4 derrotas y 3 empates) y marcha en la segunda posición de la Serie A de Brasil junto a Atlético Mineiro, a solo dos puntos del líder Inter de Porto Alegre.

“Creo que será un juego muy difícil. Es un equipo muy competitivo, han jugado juntos muchos años con el mismo entrenador”, analizó el arquero TIago Volpi en la antesala a este compromiso. San Pablo inició su camino con una derrota por 2 a 1 ante Binacional de Perú en la altura de Juliaca, pero rápidamente se recuperó con un 3 a 0 ante Liga de Quito.

El entrenador Fernando Diniz no tendrá para este juego a una de sus máximas figuras: Dani Alves. El multicampeón con Barcelona y París Saint Germain fue operado de una lesión en el brazo hace algunos días y no llegó a tiempo para recuperarse.

En contrapartida, Pablo, máximo goleador del equipo con siete tantos, parece haber dejado atrás un desprendimiento del músculo costal y podría ser de la partida si el director técnico lo dispone.

Tras la victoria de Liga de Quito en Lima ante Binacional, los ecuatorianos lideran la zona con seis unidades, mientras que los otros tres equipos ostentan tres puntos. Por esta razón, será vital para el futuro de ambos lo que en territorio brasileño.

El historial entre River y San Pablo marca un saldo de 4 victorias para los brasileños, 2 empates y 2 victorias para el Millonario en 8 presentaciones. No obstante, vale remarcar que los de Núñez se impusieron en dos de las tres eliminaciones directas que tuvieron hasta el momento. Otro dato importante es que nunca triunfaron en el Morumbí.

Probables formaciones:

San Pablo: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Diego, Léo, Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara, Hernanes, Igor Gomes; Vitor Bueno y Paulinho Boia o Pablo. DT: Fernando Diniz.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez; Julián Álvarez, Nacho Fernández, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Morumbi

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Hora: 19.00

Televisación: ESPN 2

