Tenis, golf y otros deportes individuales serán habilitados en la Capital Federal y en algunas provincias

El tenis contará con un estricto protocolo (Foto: Reuters)

El gobierno nacional habilitó la práctica no competitiva de tenis, golf y otros deportes individuales en todo el país. Según precisó el presidente, el Ministerio de Salud aprobó protocolos que estarán vigentes a partir del lunes para la realización de canotaje, gimnasia, surf, skate, tiro, yatching, acuáticos, atletismo, remo, natación, pesas, pentatlón, tenis de mesa, ciclismo, equitación, squash, esgrima, badminton y pádel.

La determinación final será de los gobernadores. La Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos que ya decidió habilitar el tenis, el golf y otras actividades populares. En el resto de las provincias, dependerá de la situación sanitaria. “Nosotros habilitamos el marco general para que las provincias adopten la decisión final”, explicaron fuentes oficiales a Infobae.

Hasta este mediodía, el gobernador Axel Kicillof no estaba de acuerdo con habilitar estos deportes en la provincia de Buenos Aires. No obstante, no se definió en público a la cuestión.





