El apoyo de Guillermo Vilas a los profesores de tenis que no pueden trabajar en plena pandemia

Guillermo Vilas compartió una foto con su histórico profesor, Felipe Locicero, para apoyar a los profesores de tenis (@GuilleVilasOK)

La pandemia por el coronavirus generó efectos colaterales que impactaron de lleno en la economía y en el normal desarrollo de las vidas de los ciudadanos. El deporte no está exento de ese contexto y el tenis es una de las disciplinas que está padeciendo los coletazos del virus. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires todavía no dieron luz verde para que pueda practicarse nuevamente y en las últimas horas una gloria argentina mostró su apoyo para los trabajadores de esta industria que están transitando por un momento difícil.

“Sé por lo que pasan los profesores argentinos al no poder trabajar. Les mando mi apoyo en lo que proponen para regresar y recuperarse de a poco, y les pido que hagan lo necesario para cuidarse entre todos, que es lo principal. Un abrazo y un recuerdo a mi único profe, Felipe”, escribió desde su Twitter oficial Guillermo Vilas, quien está radicado en Mónaco.

El tuit desde la cuenta oficial de Guillermo Vilas

Durante los últimos días, la Asociación Argentina de Tenis había intensificado las gestiones para poder habilitar la práctica deportiva en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), sin embargo las negociaciones con las autoridades sanitarias se estancaron y todo quedó en stand by cuando las versiones indicaban que los primeros días de agosto se iba a permitir volver a jugar al tenis.

“Hace más de 130 días que los profesores no tienen ingresos, que los clubes están cerrados y que la industria del tenis está parada. Son muchas las familias que están viviendo y que vive del tenis y la situación no da para más”, señaló el presidente de la AAT Agustín Calleri en una entrevista con Infobae días atrás sobre este tema.

Uno de los temas que más enfureció al líder dirigencial de la actual conducción del tenis argentino fue la declaración que dio el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, al ser consultado sobre este posible retorno. El funcionario consideró al tenis como una “actividad riesgosa” y dio su explicación: “He hablado con gente que juega al tenis y me dice ‘estamos lejos, no tenemos contacto físico’. Y yo le dije: ‘Todo jugador de tenis se seca la nariz y la frente con la mano, agarra la pelota que va al otro jugador, y después la agarran los chicos que alcanzan las pelotas. Entonces, no me digan que no hay contacto físico, porque están manoseando las pelotas con las mismas mucosidades. Hay que tener cuidado: ya son seis o siete las personas que pueden llevarse el contagio a casa”.

“Después de haber visto al Ministro de Salud de la provincia, Daniel Gollán, en esa entrevista diciendo que “el tenis es riesgoso porque hay recoge pelotas”, como riéndose y hasta de una manera jocosa, la verdad que causa indignación. Y eso es un poco la gota que rebalsó el vaso. Y dijimos basta y dijimos que tenemos que empezar a hablar de otra manera y en otro tono”, señaló Calleri.

El tenis ya presentó su protocolo pensando en la posibilidad de reiniciar la actividad en singles, con la intención de reactivar una industria que tiene a los profesores en jaque ya que acumulan varios meses sin poder trabajar. En este contexto, el apoyo de Vilas aparece como un impulso para su pedido en días donde se reinició en el AMBA la práctica de fútbol para los equipos profesionales de la máxima división y a varias semanas de emitirse los permisos para que los deportistas olímpicos puedan entrenarse pensando en los Juegos Olímpicos del 2021.

Cabe destacar que durante las últimas horas se confirmó un récord en la cantidad de muertes en el parte matutino que entregan las autoridades tras contabilizar 84 fallecimientos. Argentina contabiliza un total de 5.088 muertes desde el comienzo de la pandemia y superó la cifra de los 260.000 contagios.

