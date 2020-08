Agustín Calleri, indignado: “Los trabajadores del tenis no dan más”

La palabra de Agustín Calleri, presidente de la AAT, sobre la vuelta del tenis





La Asociación Argentina de Tenis había conseguido que el Gobierno de la Ciudad de Buenos permitiera la reapertura de los clubes de tenis a partir del 3 de agosto, pero luego del anuncio de ayer, la espera vuelve a extenderse por dos semanas. “Esta demora en el regreso la recibimos con preocupación y también con un poco de molestia, porque demora la reactivación del tenis”, comenta Agustín Calleri con el gesto más duro que lo habitual.

El presidente de la AAT dice que pareciera que nadie entiende que cuando habla de la importancia del regreso del tenis, no del regreso del tenis, no sólo se refiere a la actividad recreativa, sino a la actividad económica: “Hace más de 130 días que los profesores no tienen ingresos, que los clubes están cerrados y que la industria del tenis está parada. Son muchas las familias que están viviendo y que vive del tenis y la situación no da para más”.

Calleri siempre tuvo un bajo perfil, aún en su mejor momento como tenista profesional o diputado por Córdoba. Pero hoy, se lo nota enojado ante la resistencia a la habilitación de la práctica del tenis en AMBA.

- ¿Por qué el cambio de actitud?

-Yo creo que cambiamos la forma de expresarnos, porque estamos en un lugar en el que hay que gestionar y con responsabilidad. Y después de haber visto al Ministro de Salud de la provincia, Daniel Gollán, en esa entrevista diciendo que “el tenis es riesgoso porque hay recoge pelotas”, como riéndose y hasta de una manera jocosa, la verdad que causa indignación. Y eso es un poco la gota que rebalsó el vaso. Y dijimos basta y dijimos que tenemos que empezar a hablar de otra manera y en otro tono, porque si un ministro lo toma así, me parece que hay que poner un punto en algunas situaciones.

La polémica se encendió cuando Daniel Gollán en una entrevista con América 24, consideró al tenis como una “actividad riesgosa”. El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires aseguró: “He hablado con gente que juega al tenis y me dice ‘estamos lejos, no tenemos contacto físico'. Y yo le dije: ‘Todo jugador de tenis se seca la nariz y la frente con la mano, agarra la pelota que va al otro jugador, y después la agarran los chicos que alcanzan las pelotas. Entonces, no me digan que no hay contacto físico, porque están manoseando las pelotas con las mismas mucosidades. Hay que tener cuidado: ya son seis o siete las personas que pueden llevarse el contagio a casa”.

“Vos te venís rompiendo el lomo para tener un protocolo como el que tenemos, por el que recibimos la felicitación del ministro Lammens, y que hable de esa manera tan liviana y hable del riesgo de los recoge pelotas... Yo no sé dónde lo vio, porque en la Argentina no existen recoge pelotas en los clubes sociales, sólo en los torneos. Y que después diga que un ‘jugador se seca la transpiración y toca la pelota y se la pasa a otro’, te das cuenta de que está mal informado y no leyó nada”, dice Calleri a Infobae.

Las críticas públicas y en las redes a la entrevista televisiva a la que hace referencia el cordobés no hicieron más que reflejar lo que iba sucediendo en el interior de la dirigencia del tenis argentino. “Es que nosotros hemos estado estos tres meses presentando el protocolo, haciendo gestiones con gobiernos, con gobernadores de provincias, intendentes, con secretarios de Deporte que nos han llamado para que los asesoremos, porque son ellos quienes deciden cómo y cuándo vuelven las cosas, y después salen con una cosa así...”.

“El protocolo que presentó la Asociación de Tenis fue realizado y supervisado por deportólogos e infectólogos del país”, aclara.

“Me causa indignación, después de lo que se ha trabajado, haber visto al ministro de Salud de la provincia decir lo que dijo. Habla de un desconocimiento de nuestro protocolo. Nunca lo vio, nunca lo leyó, y eso que el subsecretario de la provincia lo tiene, porque se lo envié yo mismo. También eso causa molestia”.

El análisis de situación lo lleva a preocuparse aún más, porque entiende que “esa mala información, cuando uno habla como ministro de Salud de una provincia, confunde. Y Gollán, además, asesora al gobernador y lo está asesorando mal, porque no es la realidad de nuestro protocolo”.

A pesar de ser de extracción justicialista, algunos señalan que Calleri está teniendo mayor éxito con los municipios de la oposición que con los propios. Sin embargo, considera que esto no es una cuestión política. “Yo estoy teniendo reuniones con todos, lo que sucede es que hay intendentes que nos permiten publicar las reuniones y otros que no. Pero nuestro objetivo es que vuelva el tenis, no vamos por el color político, el único color que tenemos hoy es el color del polvo de ladrillo.”

Por otra parte, considera que debe dejar de estigmatizarse al tenis como lo era en otros tiempos, a pesar de que no cree que eso pueda ser un impedimento para el regreso de la actividad. “El tenis ha dejado de ser elitista hace 40 años. El profesor es un laburante como cualquier otro y necesita trabajar, como los clubes también, porque se van acumulando las deudas y después va a resultar todo más difícil. Por más que el Gobierno haya otorgado beneficios para los clubes, no alcanza. Como reza el dicho: el trabajo es salud. Y la gente necesita trabajar”, terminó casi en forma de pedido.

De acuerdo con los registros que lleva la AAT y APTA (Asociación de Profesores de Tenis de la Argentina), en el ámbito de Capital y Grand Buenos Aires hay 2.600 profesores de tenis y unos 10 mil trabajadores de tenis, en total.

“Está dada la situación para que regrese el tenis, porque es una actividad, reconocida mundialmente, como la que menos riesgo de contagio tiene. Entonces, no entendemos por qué en el AMBA no se puede realizar de manera segura como se viene realizando en 20 provincias del país y sin haber tenido un caso de contagio. Nos preocupa esta postergación, porque la gente llegó a un nivel de hartazgo, porque los profesores necesitan trabajar y los clubes abrir sus puertas”, manifestó con preocupación porque siente que con el tenis se está haciendo una diferencia frente a otros rubros que no se comprende.

“No me molesta que las peluquerías vuelvan a trabajar, al contrario, pero no entiendo por qué se habilita una actividad en donde hay un contacto directo entre dos personas y al tenis no, siendo que hay una distancia de 20 metros entre los que juegan”.

Esta falta de apertura de los clubes en AMBA, llevó a una relación distante entre los profesores y la dirigencia. “Los profesores pueden tener diferencias con la AAT, pero hoy por hoy, todos tenemos que subirnos a un mismo barco junto con los clubes y saber que el objetivo en común que tenemos es la vuelta del tenis”, reconoció Calleri.

“Hay que hacerle entender al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que el tenis tiene que volver antes de la fase 5, porque yo estuve viendo cómo es el detalle de todas las fases y han puesto al tenis, la actividad de menor riesgo a nivel mundial, junto con la de mayor riesgo a nivel mundial. Y ahí se contradicen. El tenis en la provincia debe regresar en fase 3, como se ha hecho en la mayoría de las provincias en las que ha regresado. Nosotros vamos a seguir asesorando y colaborando, porque queremos ser parte de la solución y no parte del problema”.

SEGUÍ LEYENDO:

El fútbol argentino vuelve a los entrenamientos en 10 días