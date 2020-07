Verón: “Los que antes creían una insensibilidad hablar del regreso del fútbol, hoy son los que piden la vuelta cuando antes”

Luego de la suspensión de la reunión pertinente entre las autoridades de la AFA y el Gobierno Nacional, relacionada a la programación del regreso de los entrenamientos de los equipos del fútbol argentino, se estableció una serie de miradas dispares que se dividen entre los que presionan para la vuelta al trabajo y los que entienden la gravedad de la situación sanitaria a causa de la pandemia.

En este contexto, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, dejó en claro cuál es su postura con un claro mensaje dirigido hacia los que cambiaron de parecer en el último tiempo. “Los que antes creían una insensibilidad hablar de volver a entrenar, hoy son los que piden la vuelta cuando antes”, deslizó la Brujita en diálogo con Los más grandes (Radio Cooperativa).

Si bien no especificó hacia quién o quiénes hacía referencia el dardo, en el ambiente del fútbol especulan que las palabras del ídolo del Pincha podrían tener un destino hacia algún sector de la prensa, Núñez, La Boca o el sur del conurbano bonaerense.

“Hay que mantenerse en línea con lo que se decida, aunque esto se dilató muchísimo, porque es una decisión que tendría que haberse tomado antes. En un momento, cuando se hablaba de esto, parecía un insensible; y hoy, los que me decían insensible están presionando y dicen que no puede ser que no se vuelva a jugar”, argumentó el directivo platense.

En la misma sintonía, Verón continuó con su relato y aclaró que “esto se tendría que haber hablado muchísimo antes, porque hoy la situación está medio desbordada”. “Para todos hubiera sido mejor que nos anuncien que podríamos volver a finales de agosto. Era una buena solución para que los clubes puedan planificar con los jugadores y los cuerpos técnicos”, detalló.

En otro orden relacionado a su club, Estudiantes rechazó una oferta proveniente del Fuenlabrada, que milita en la Segunda División española, por el mediocampista Nahuel Estévez. La cifra inicial que no conformó a la dirigencia ascendió a una suma cercana a los 500.000 euros, porque la idea es extenderle el contrato que culmina en junio del año próximo con el León.

Estévez llegó a Estudiantes en septiembre del 2017, cuando la institución adquirió el 90 por ciento de los derechos económicos pertenecientes a Comunicaciones y firmó un vínculo por tres temporadas. Luego lo cedió a préstamo a Sarmiento y prorrogó su estadía por una temporada más.

La idea de la comisión directiva del Pincha y del cuerpo técnico que lidera Leandro Desábato es no desprenderse del futbolista, que en noviembre cumplirá 25 años, porque será tenido en cuenta y sólo se iría ante una oferta que sea “imposible” rechazar.

Estévez es un futbolista que ganó terreno en la última temporada. Es un mediocampista con gol, buena pegada, que se adapta a distintas posiciones y muy valorado por el cuerpo técnico, aunque la realidad económica del fútbol argentino marca que no existen los intransferibles.

