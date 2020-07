¿Se va de Boca? Un ex compañero de Wanchope Ábila le recomendó al presidente de su club que le compre el pase

Wanchope, de 30 años, conoce a Romero Gamarra de Huracán y comparten un grupo de Whatsapp (Fotobaires)

“Le dije al presidente del club que lo traiga, la tiene re clara, la manejaría como un rey acá”.

Mientras aguarda por la vuelta de los entrenamientos en la Primera División (la AFA ya elevó el protocolo al Ministerio de Salud), a Ramón Ábila le llegó una oferta para dejar Boca desde un origen impensado. Un ex compañero suyo en Huracán se lo recomendó enfáticamente al titular de la institución en la que hoy brilla.

Se trata de Alejandro Romero Gamarra, figura de New York Red Bulls, de la Major League Soccer. “Siempre le digo que es una liga que creció mucho, está buena, es competitiva. Busca jugadores jóvenes, como Pity Martínez y Ezequiel Barco... La liga es importante, más por lo que genera de venir del futbol argentino, esas ganas. Allá te enojás con todos, acá en Estados Unidos lo toman como un show a veces, creo que Wancho generaría muchas cosas porque putearía a todos y agrandaría al equipo, viviría todo el equipo dándosela a él”, completó su propuesta.

“Él me dijo que estaba feliz en Boca, viviendo el sueño que siempre quería, así que me gusta si él está bien y contento”, contó la reacción de Ábila ante la propuesta. El atacante surgido en Instituto de Córdoba, de 30 años, quedó como alternativa en el plantel de Boca desde el arribo de Miguel Ángel Russo como entrenador. El Consejo de Fútbol negocia para renovar el préstamo de Franco Soldano, quien se quedó con el puesto de ariete en la formación titular (acompañado por Carlos Tevez, Eduardo Salvio y Sebastián Villa en el elenco campeón de la última Superliga, arrebatándole la corona a River en la última fecha). Wanchope buscará dar batalla para recuperar continuidad.

Kaku Romero Gamarra, con la casaca de New York Red Bulls (Brad Penner-USA TODAY Sports)

Pero Romero Gamarra, seguramente, insistirá con el proyecto. Comparte un grupo de Whatsapp con el 9 y Mauro Bogado, entre otros ex Globo. “Él me dice que me vendieron gracias a él y yo le digo que hizo tantos goles gracias a Espinoza, a mí y al Pity Martínez. Nos volvía loco. Es un grande porque demuestra adentro de la cancha la jerarquía que tiene. Ni bien teníamos nosotros la pelota, ya nos pedía que se la tiráramos. Al principio no se le entendía nada; es cordobés y te puteaba”, dio detalles de la relación.

“‘Culeado, dámela bien', te decía. Es una gran persona. Él peleaba con el línea, sabía que una le iba a regalar, siempre estaba ahí. No le iban a cobrar 10 offsides; capaz le cobraban 8, y con las dos que le quedaban, ya estaba”, describió el método Wanchope para generar situaciones de gol. ¿Lo aplicará en la MLS en algún momento?

