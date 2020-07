Atlético Mineiro confirmó a Junior Alonso como refuerzo: los verdaderos motivos por los que se fue de Boca

Junior Alonso se pondrá a disposición de Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro en las próximas horas (IG: @junior_alonso4)

Sergio Sette Camara, presidente del Atlético Mineiro, hizo oficial el anuncio en sus redes sociales: “El Sheriff está en el área, Junior Alonso es del Galo”. De esta manera el ex defensor de Boca se sumará al plantel conducido por el argentino Jorge Sampaoli de cara a la continuidad del fútbol brasileño. ¿Por qué tomó la decisión de marcharse del Xeneize?

A fines de mayo, el paraguayo de 27 años aclaró: “Es un hecho que no voy a seguir. No pasa por lo económico, ni se habló de ese tema con Boca. Fue por una cuestión netamente personal. La predisposición del club siempre estuvo pero la decisión estaba tomada. Solamente quiero estar con mi familia y nada más”. Es válido aclarar que Alonso sufrió el confinamiento por la pandemia del coronavirus en soledad en Argentina durante largas semanas hasta recibir el permiso para viajar a su país y reencontrarse con su familia. Pero hubo otras razones para que se despidiera de la Ribera.

El Consejo de Fútbol boquense, liderado por Juan Román Riquelme, quedó muy disgustado con la actitud del futbolista, ya que tenían pensado hacer uso de la opción de compra fijada con el Lille francés en 3.500.000 de euros. Miguel Ángel Russo pretendía contar con él para cuando reactivara el fútbol en argentina; sin embargo, no hubo acuerdo.

Ahora Junior firmó por cuatro años en el Mineiro, que desembolsará 3 millones de euros para quedarse con el 100% de su pase. La molestia en Boca es porque creen que Alonso barajaba la chance de desembarcar en el fútbol brasileño antes de negociar su continuidad en el Xeneize.

El ex Cerro Porteño de Paraguay, Lille de Francia y Celta de Vigo jugará en Atlético Mineiro (Boca Oficial)

Los directivos xeneizes ofrecieron un contrato dentro de los paramétros que consideran que no dañará la economía de la institución y creen que ese fue el verdadero motivo del alejamiento del defensor de la selección guaraní. Entienden que lo del “problema personal” fue una simple excusa para decir adiós. La molestia de Riquelme, Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y el Chelo Delgado pasa porque pusieron de manifiesto su entera disposición para solucionar cualquier tipo de asunto que repercutiera en la vida privada del jugador cuando supuestamente tenía avanzado su arribo a la entidad de Belo Horizonte.

Según pudo averiguar Infobae, al margen de la devaluación del dólar en Argentina que perjudicaría sus ingresos, Alonso no estuvo de acuerdo con la forma de manejarse de la directiva de Boca. Considera que el hecho de que el representante de Riquelme, Daniel Bolotnicoff, haya tomado contacto directo con el Lille de Francia no era la vía correspondiente para llevar adelante el asunto. En tanto, tampoco estaba del todo seguro en que Boca cumpliera con los compromisos económicos que demandaría su compra y salario. Estos fueron otros de los motivos por los que el paraguayo prefirió no seguir.

La baja de Alonso a Boca le genera un dolor de cabeza a Russo, que dispondra de los siguientes centrales cuando el fútbol vuelva: Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Carlos Zambrano y el juvenil Gastón Ávila. Por el momento no habrá avances por un futbolista en esa zona pero la dirigencia no descarta sumar un zaguero central más si en breve se confirma oficialmente el retorno de la Copa Libertadores.

SEGUÍ LEYENDO :

Crecen los interrogantes por el futuro de Tevez: está separado del plantel y planea su próxima jugada

Un equipo de la MLS vuelve al ruedo por un futbolista de Boca: la oferta que seduciría al Xeneize

Pablo Migliore, sin filtro: sus días en prisión, la pelea con Bottinelli y el dardo a Otamendi por su fanatismo por River

Los que se fueron, los que negocian y los que vuelven: el semáforo del plantel de Boca