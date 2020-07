Crecen los interrogantes por el futuro de Tevez: está separado del plantel y planea su próxima jugada

El Apache define su futuro en el fútbol aislado en su campo en Maipú (Foto Baires)

Absolutamente nadie hubiera pensado el pasado 7 de marzo, fecha en la que Boca se consagró campeón de la Superliga al ganarle a Gimnasia La Plata y arrebatarle el título a River, que iba a ponerse en debate la continuidad de Carlos Tevez. No solamente por haber hecho el gol con el que el club bordó una estrella esa noche sino por su estirpe de ídolo y los buenos rendimientos que estaba teniendo en 2020. Pero en casi cuatro meses y en clima pandémico, todo cambió.

La propuesta para continuar en la institución se demoró más de la cuenta y, a una semana de finalizar su vínculo, el Consejo de Fútbol le ofreció a Carlitos un año de vínculo con una rebaja de salario. Hubo contraoferta con modificación en el número y además la extensión: hasta fines de 2021. La directiva se puso firme e insistió con los 12 meses. Y ahí Tevez hizo público su deseo de seguir por seis meses y donar su sueldo a una entidad benéfica.

Tevez, molesto pero despreocupado por los dichos de Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, quienes dijeron que cuando llegaron al club él era un ex jugador, dio detalles del inminente acuerdo y hasta habló de su partido despedida y la chance de ser presidente en el futuro. Ahí fue cuando el Patrón Bermúdez le saltó a la yugular y se refirió, en las redes sociales, a falta de verdad y oportunismo político. Tras la última comunicación entre las partes, hubo una última oferta: contrato por un año con opción a rescindir a los 6 meses o extenderlo por 6 meses más. En el interín, el de Fuerte Apache llamó a Jorge Ameal, algo que molestó al Consejo de Fútbol ya que es este departamento el que lleva las riendas de la negociación.

Todo cambió para Tevez desde el 7 de marzo hasta acá (REUTERS/Agustin Marcarian)

Los interrogantes son muchos y su contrato se terminó el martes pasado. Ayer y hoy, Tevez trabajó de forma particular en el campo donde lleva a cabo la cuarentena junto a su familia en Maipú, provincia de Buenos Aires. Por cuestiones legales, ya no se suma a los entrenamientos por Zoom (en idéntica situación están Mauro Zárate y Franco Soldano) digitados por el cuerpo técnico liderado por un Miguel Ángel Russo que desea contar con el 10 pero se mantiene al margen de las negociaciones entre CD y futbolista.

Mientras trota en el césped de su casa, distanciado de todos, Tevez piensa su próxima jugada. ¿Aceptará la última propuesta y tratará de bajarle el tono al asunto? ¿Se cansará del tironeo y optará por cambiar de aires?

El jugador de 36 años sueña con levantar otra Copa Libertadores para despedirse por la puerta grande de la institución que lo vio nacer y tanto ama. No sólo habrá un costo deportivo para lograr el objetivo sino que Tevez sabe también que, cuando se normalice la situación y vuelva la actividad, deberá acudir a un club en el que no tiene relación con la comisión directiva. “Con Román hablé la última vez por los premios del plantel”, mencionó sobre Riquelme. “Con Ameal existe un respeto aunque podamos tener muchas diferencias”, comentó sobre el el presidente. “A Pergolini no lo cononzco, lo vi el día que salimos campeones”, mencionó sobre el vice primero. Y no hace falta aclarar cómo quedaron las cosas con Bermúdez y Cascini... ¿se bancará Carlitos esa incomodidad? Todo está por verse.

