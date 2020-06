Por otro lado, una de las anécdotas más divertidas de la conversación fue cuando recordó una historia que vivió cuando todavía no había debutado en el Fortín. “Mi familia es fanática de Racing. Mi viejo siempre nos llevaba a la platea; y cuando dejó de ir al Cilindro empecé a ir solo. Una vuelta me subí al paravalanchas en la cancha de Platense y salí en una foto de un gol del Piojo López. Cuando fui al entrenamiento, Bianchi me estaba esperando con El Gráfico y me preguntó si era yo. Como le dije que sí, me respondió si no era mejor que vaya a ver a los que iban a ser mis compañeros. Esa fue la última vez que fui a ver a la Academia y empecé a seguir la campaña de Vélez”.