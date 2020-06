Su historia inicia con el Cervecero, club del que se hizo fanático y con el que sueña volver a jugar para “devolverlo a Primera”. Es una de las cuentas pendientes que tiene en su carrera. Similar a la de jugar para uno de los 5 grandes de la Argentina, dado que en varias épocas estuvo cerca de vestir la camiseta de un gigante. “Quisieron decir que me ofrecí para ir a Racing, pero no fue así. Mi hijo es hincha de Racing porque tiene los colores de Cerro. Mi perro se llama Saja porque él es fanático del Chino, pero jamás me postulé para jugar en el club”, reconoció el charrúa y continuó: “Estuve cerca de jugar en casi todos los grandes de la Argentina. Antes de irme a Cluj (Rumania) en 2009, me llamaron de Independiente. Boca se interesó por mi en dos períodos distintos, pero no había cupos para extranjeros. Cuando San Lorenzo ganó la Libertadores, Tinelli me llamó para fuese. Y River me buscó cuando terminé mi contrato con San Pablo”.