Por otra parte, el Tanque admitió que existían diferencias entre Riquelme y Julio César Falcioni, entrenador de turno: “No tenían buena relación. Después se le puede agregar lo que quieras. ¿Si me fui por ser jugador de Falcioni? Puede ser. Yo había sido campeón con Julio en Banfield y me llamó cuando estaba en Italia. Cuando vino Bianchi me dijo que no me iba a tener en cuenta y tuve que esperar un tiempo en la Reserva hasta que algún equipo se hiciera cargo del 50% que Boca le debía a la Fiorentina. Finalmente fue Lanús”.