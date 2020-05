Frente a estas declaraciones la mujer, dijo: “Me causa gracia lo que declaró Villa. No tiene cómo justificar lo que dice entonces me parece una falta de respeto lo dice. Es muy grave”. Luego, le preguntaron si el ex jugador había intentado comunicarse con ella. “No, no se ha comunicado conmigo y tampoco creo que debería hacerlo. Debería decir la verdad ante la Justicia y no mentir como lo hizo”, respondió.