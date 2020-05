En su denuncia, Cortés sostuvo que tiempo atrás perdió un embarazo a raíz de los golpes que le propinó Villa. Esta tarde, el futbolista de Boca negó haber dicho que la joven no estuvo embarazada. Ante la Justicia, dijo que no le había creído a quien por entonces era su pareja que estaba cursando un embarazo debido a que en otras oportunidades le había dicho lo mismo y no había sido cierto. Manifestó, además, desconocer que Daniela haya atravesado un aborto.