En el año 82 yo trabajaba en una zapatería e íbamos a jugar al fútbol con mis compañeros de laburo. Ahí, entre empleados de comercio, me las rebuscaba. Apareció un hombre que compraba al por mayor y me consiguió una prueba en Racing de Córdoba. Había paro de micros y viajé a las 4 de la mañana en un tren que iba repleto porque se celebraba un festival de rock en Villa Carlos Paz. Llegué a las 10 a Córdoba, me dieron de comer, me fui a acostar y cuando estaba a punto de dormirme me llamaron para ir a entrenar. Marchetta me echó desde la mitad de la cancha. Me dijo que no podía atajar un colchón de dos plazas. Y verdaderamente no podía atajar un colchón de dos plazas. Tenía arreglado ser el tercer arquero del plantel pero no llegué ni a ser el quinto.