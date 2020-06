-Sí. El 22 nació de casualidad. Lo adopté cuando llegué a Zaragoza. Firmé el último día del mercado. Y quedaban solamente dos números. El 2 y el 22. Me dije: "No me voy a poner el 2 en la espalda. Un delantero, no da". Agarré el 22 y arrancó la historia. Me fue muy bien el primer año. Y seguí los tres. Cuando volví al Genoa tuve suerte porque el 22 era Borriello, que se había ido al Milan. Quedó libre y lo agarré. Ese fue un año de los mejores de mi carrera. De ahí pasé al Inter. Ahí Mourinho me llamó por teléfono para felicitarme. En esa charla me dijo: "Imagino que vas a querer el 22". Yo sabía que lo tenía Paolo Orlandoni, el tercer arquero. Entonces le dije: "Me gustaría, pero sé que lo tiene Paolo. No soy tan cabulero". Ahí me respondió: "Quedate tranquilo que yo me encargo". Fue a hablarle a Orlandoni y le dijo: "Te tengo que pedir un favor y me tenés que decir que sí. Necesito el 22". Paolo, un fenómeno, ahí lo dejó.