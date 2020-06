En tanto, admitió que ganar ese título era su gran anhelo: “Me dolió, me dio bronca, sufrí, pero pasó... y las cosas pasan por algo. Cuando todavía jugaba vi la final de nuevo y la analicé para aprender en qué me había equivocado. No me arrepiento de todas las cosas que hice”. De lo que no renegó nunca es de su forma de ser: “Siempre fui como fui, no cambiaba cuando se prendía la camarita roja. No era falso. Conozco a un montón de jugadores que se hacían los santitos y eran terribles guachos”.