Otro de los temas abordados por el ex tenista fue el de su pasión por el Millonario. "Soy muy fanático de River. Después de que me retiré, trato de viajar a todos lados, tengo mi palco, a veces me voy con mi hijo a ver el partido y me vuelvo, por ahí me voy solo y me vuelvo a la madrugada cuando hay Copa Libertadores. No fui a Perú fue la única final que me perdí, pero después fui a Madrid, fui a todos lados”, aseguró.