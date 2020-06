Hasta ahora, son tres los jugadores a quienes se les vence el contrato a fin de junio que no seguirán en el plantel: Junior Alonso, quien adujo razones personales; Marcos Díaz, a quien el club ya le comunicó que no está en los planes del técnico y probablemente se sume al Leganés; y Nahuel Molina Lucero, quien no llegó a un acuerdo en su nuevo contrato y con el pase en su poder podría seguir su carrera en España.