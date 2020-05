“Hola Rosario”, gritó Freddie en su presentación ante el público, tras el previo anuncio de Juan Alberto Badía, quien le habló a los 42 mil personas que colmaron la cancha. Hay una particularidad en torno a este show en el estadio de Central: no existen –al menos no se conocen– registro fílmicos del paso de Queen por Rosario ya que no lo transmitieron por la televisión de la época y sólo fue emitido por una radio AM. El set musical estaba compuesto por 26 temas que se iniciaba con We Will Rock You.