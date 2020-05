Me acuerdo que los jugadores más grandes venían con el neceser con perfume, crema para el cuerpo, desodorante, crema para el pelo, para los ojos... Yo tenía un champú que me daba el club, nomás. Salía de la Bombonera, me tomaba el 86 que salía a media cuadra y en dos horas y media llegaba a la terminal en Barrio Villegas. ¡Hacía todo el recorrido completo siendo jugador de Primera! A veces tenía suerte y me alcanzaban hasta Ramos Mejía. Un compañero un día me regaló dos bolsas de ropa y para mí era como que me dieran un viaje a Dubai con todo pago. Cuando salimos campeones de la Supercopa en cancha de Independiente, comimos en un restaurante cerca de Ezeiza y me dieron un premio que, a plata de hoy, eran 3 millones de pesos, ponele. Metí todo en una mochila y me la colgué adelante en el colectivo, miraba para todos lados, para mí eran todos chorros. Tenía tres o cuatro amigos esperándome en la parada para acompañarme como escoltas hasta casa. Cuando llegué, tiré todos los billetes arriba de la cama y mi vieja me preguntó qué había hecho. Le dije ‘tranquila que no robé un banco, me pagaron el premio’. Con eso compré la heladera, la cocina, dos camas para mi hermano y para mí, y ropa de cama. Y me di el gusto de comprarme un televisor grande para ver el Mundial 90. Sacaban turno para venir a casa en el barrio.