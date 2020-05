“Los hinchas me lo recuerdan todo el tiempo. Definí así, porque el partido ya estaba terminando y estábamos ganando 1 a 0. No sé si quise cancherear, pero si íbamos empatando la definición hubiera sido otra. Probablemente con la cara interna para asegurar el gol”, confesó el ex atacante de la Lepra, sobre aquella acción en la que desparramó a toda la defensa del Canalla y concluyó su obra con un disparo por encima del travesaño.