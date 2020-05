El producto de Amazon Prime Video cuenta con ocho capítulos de una hora, y entre sus protagonistas se destacan las presencias de Karla Souza (How to Get Away with Murder), Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal) y Paulina Gaitán (Diablo Guardian). Además, la serie es dirigida por Natalia Beristain (Luis Miguel: La Serie), Gabriel Díaz (Bala Loca) y Armando Bo (Birdman), quien también es uno de los productores ejecutivos.