Huracán fue el final de su extensa carrera profesional que comenzó en el Rojo, allá por 1967, y terminó con un único partido en el Quemero en el 81. Carmen Yazalde siente que, de alguna manera, la vuelta a la Argentina lo mató. Primero, lo separó de su mujer y luego lo hundió más en la depresión. Muchos juran que cayó en el alcohol, aunque la portuguesa se niega a acepar esa teoría: “Yo no creo que haya sido así. Después de la hepatitis, él no podía tomar. Lo que sí creo es que no lo cuidaron: ni sus mujeres ni sus supuestos amigos. Si hubiéramos vuelto a Europa como yo le decía, todo esto no hubiera pasado. Después, cuando él me propuso regresar ya era tarde y no estábamos juntos…”.