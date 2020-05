Claro que no son los únicos aspirantes: Arena do Baixada (Curitiba), el Beira Río (Porto Alegre), Arena do Corinthians y el Morumbí (San Pablo), el Nacional de Santiago de Chile y el Monumental Banco Pichincha de Guayaquil hicieron llegar a la sede de Paraguay sus candidaturas, a la espera de la resolución, que lleva su tiempo. La entidad realiza un estudio pormenorizado de varios ítems antes de ungir a los acreedores de las dos grandes fiestas del continente.