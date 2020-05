“No tengo tele en mi casa, sólo tengo para que los chicos vean películas; yo no veo nada. Dedico todo el día a la consciencia. No te miento, mis hijos me hablan de fútbol; a uno de ellos mientras hacíamos gimnasia, le di mi mirada. Si él verdaderamente siente que es por ese lado, lo trataré de guiar y de transmitirle lo que uno sabe”, agregó.