Un pedido espontáneo del hijo del Trinche fue lo que decantó en tal aglomeración: “El sábado por la mañana me avisaron que quería que el féretro pasara por la cancha. Me vestí y fui como hincha. Cuando dejé el auto cerca me sorprendí con la cantidad de gente que había. Ahí me dijeron de hacer entrar el coche fúnebre por otro portón para que entrara a la cancha y se fuera. ¿Usted sabe lo que hubiera sido si toda la gente entraba para tocar el féretro uno arriba del otro o que fueran todos al cementerio de Baigorria? Hubiera sido incontrolable”.