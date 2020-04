El ex goleador surgido de River se unió a la teoría que alguna vez expresó Dybala y generó polémica. “Lautaro podría meterse en el once del Barça, tiene muchísimo por recorrer también. En su momento, Dybala dijo que era difícil jugar con Messi y yo lo apoyé mucho. Nadie entendió lo que quiso decir. Tiene un ritmo tan elevado que hay veces que tenes que tener una concentración muy alta, tenés que estar muy pendiente del juego, ir al ritmo que impone. Es complicado jugar. Uno piensa que es fácil pero después se ve cuando uno no encaja en ese juego porque realmente van a un ritmo espectacular”, especificó en declaraciones a Goal.