“Nosotros ya vivimos esto, y no nos puede volver a pasar. No queremos más desempleo, no queremos más hambre, no queremos más pobreza. Tenemos que seguir unidos como hasta ahora, y defender la bandera argentina. Por eso, ¡fuerza, Alberto Fernández! ¡Vamos, Martín Guzmán en esta negociación! ¡Nos estamos jugando el futuro de nuestro país. Dios, y el pueblo argentino, están con Ustedes!”, fue el mensaje de Diego al que también le sumó una foto con el Presidente y el ministro de Economía, con quienes interactuó el pasado 26 de diciembre cuando estuvo de visita en la Casa Rosada pocos días después de la asunción de la nueva administración.